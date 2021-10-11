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    Christoph Daum, Stefan Kuntz'un Miili Takım'ı seçmesini doğru bulmamış!

    Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış olan Christoph Daum, Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü olması ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Daum, Stefan Kuntz'un milli takım seçimini doğru bulmadığını söyledi.

    Bu bir intihar görevi

    Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış olan Christoph Daum, Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü olması ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Alman basınında Bild'e açıklamalarda bulunan Daum, Stefan Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştuğunu belirterek, Kuntz'a bu yeni görevinin tam bir intihar görevi olduğunu ilettiğini dile getirdi. Christoph Daum, "Ona Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim" ifadelerini kullandı. Daum'un sözleri Alman futbol kamuoyunda ve Türk sosyal medyasında geniş yankı uyandırdı.

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