Ay Yıldızlı ekibimiz Letonya'da umut arıyor! 21.45'te start alacak maçı İsveçli Ekberg yönetecek

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında yarın Letonya'ya konuk olacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye, ilk 2 umudunu sürdürmek için Letonya karşısına mutlak 3 puan için çıkacak. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenmeyi hedefliyor. Muhtemel bir puan kaybı Ay-Yıldızlı ekibimizin ilk 2 şansını oldukça zora sokacak. A Milli Takımımız, evinde oynadığı maçta Letonya ile 3-3 berabare kalmıştı.