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    • 10.10.2021 13:22
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    • 10.10.2021 13:22
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    Vitor Pereira'dan Mesut Özil'e özel görev! Trabzonspor maçında...

    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetimindeki idmanlarda, dev derbi için çeşitli hücum varyasyonları deniyor. Portekizli teknik direktörün, Trabzonspor derbisinde Mesut Özil'e özel bir rol vermesi bekleniyor. F. Bahçe Kasımpaşa maçında Özil'le Pereira arasında gerginlik yaşanmıştı.

    Vitor Pereira’dan Mesut Özil’e özel görev! Trabzonspor maçında...

    Fenerbahçe'de bu sezon 9 resmi maçta oynayan ve 3 gol atıp bir asistle katkı veren Mesut Özil, idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor.

    Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan Mesut Özil'e Pereira liderlik görevi verecek. Pelkas'ın Yunanistan milli takımında gol atması da Fenerbahçe teknik heyetini sevindirdi.

    Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın koltuğunu koruma maçında 11'de yer alarak organizatör görevini üstlenecek.

    Hatay maçında son 4 dakikada oyuna giren, Kasımpaşa karşılaşmasında ise gribal enfeksiyon geçirdiği için forma giyemeyen Mesut Özil, idmanlardaki hırsı ile dikkat çekiyor.

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