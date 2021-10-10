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    • Spor
    • 10.10.2021 15:00
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    • 10.10.2021 15:08
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    S Sport frekans bilgileri! S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? Digiturk F1 hangi kanalda yayınlanıyor?

    S Sport nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri nelerdir? S Sport hangi platformlarda bulunuyor? Formula 1 Türkiye GP heyecanı başladı. Yarışseverler tarafından kanal bilgisi merak edilmeye başlandı. Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın yakından takip edeceği İstanbul Park'ın ev sahipliğini yapacağı Formula 1 için geri sayım bitti. Bugün saat 15:00'te start alacak yarış öncesi F1 tutkunları son gelişmeleri merak ediyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    S Sport frekans bilgileri! S Sport nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? Digiturk F1 hangi kanalda yayınlanıyor?

    S Sport'un yaptığı yayın açıklaması haberimizde. Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın yakından takip edeceği İstanbulPark'ın ev sahipliğini yapacağı Formula 1 için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

    S SPORT FREKANS 2021!

    S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

    Turksat 4A

    TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

    DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

    S SPORT ŞİFRESİZ Mİ?

    F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor.

    S Sport'tan yapılan açıklama ile S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi verildi. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek.

    Gün içerisindeki özel yayınları da S Sport 2'den seyredebileceksiniz. Cuma günkü 1. ve 2. Antrenman Turları'nı seyretmek için S Sport Plus platformuna abone olmak gerekiyor.

        S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        S Sport kanallarında yayınlanan spor organizasyonlarını izlemek istiyorsanız fakat D-Smart, Tivibu gibi platformlara sahip değilseniz, Saran Holding'e ait S Sport Plus dijital platformuna üye olabilirsiniz.

        S Sport Plus; internetten yayın yapan, Google Chrome, Safari gibi web tarayıcılarından erişilebilen, mobil uygulaması da olan online bir platformdur. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarında canlı yayınlanan tüm spor organizasyonları ile stüdyo programlarını S Sport Plus'tan izleyebilirsiniz.

        S Sport Plus platformunun 1 yıllık üyeliği 180 TL, aylık üyeliği ise 22 TL olarak belirlenmiş durumda.
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