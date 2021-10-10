S Sport frekans bilgileri! S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? Digiturk F1 hangi kanalda yayınlanıyor?

S Sport'un yaptığı yayın açıklaması haberimizde. Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın yakından takip edeceği İstanbulPark'ın ev sahipliğini yapacağı Formula 1 için heyecanlı bekleyiş sona erdi.
S SPORT FREKANS 2021!
S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6
S SPORT ŞİFRESİZ Mİ?
F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor.
S Sport'tan yapılan açıklama ile S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi verildi. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek.
Gün içerisindeki özel yayınları da S Sport 2'den seyredebileceksiniz. Cuma günkü 1. ve 2. Antrenman Turları'nı seyretmek için S Sport Plus platformuna abone olmak gerekiyor.