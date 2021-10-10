Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1 Türkiye Grand Prix'e sadece saatler kaldı. Lewis Hamilton ceza alması nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak. İlk beşten start alacak pilotların farklı takımlardan olması heyecanı iyice arttırdı. Peki, Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu! Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu? İşte F1 Türkiye son durum!
FORMULA 1 TÜRKİYE KİM KAZANDI?
F1 Türkiye Grand Prix saat 15.00'te başlayacak. Yarışın kazanan ismi açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
FORMULA 1 PUAN DURUMU NASIL?
Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139