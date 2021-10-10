Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1 Türkiye Grand Prix'e sadece saatler kaldı. Lewis Hamilton ceza alması nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak. İlk beşten start alacak pilotların farklı takımlardan olması heyecanı iyice arttırdı. Peki, Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu! Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu? İşte F1 Türkiye son durum!