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    • 10.10.2021 13:11
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    • 10.10.2021 13:11
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    Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu! Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu?

    Yarış tutkunları için beklenen gün geldi çattı. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’si bugün büyük heyecana sahne olacak. Saat 15:00’te başlayacak yarışta Lewis Hamilton ceza alması nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak. İlk beşten start alacak pilotların farklı takımlardan olması, İngiliz sürücünün Verstappen ile çekişmesi heyecanı iyice doruklara çıkaracak. Peki, Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu! Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu? İşte F1 Türkiye son durum!

    takvim.com.tr
    Formula 1 Türkiye kim kazandı? Formula 1 şampiyonası puan durumu nasıl oldu? .

    Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1 Türkiye Grand Prix'e sadece saatler kaldı. Lewis Hamilton ceza alması nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak. İlk beşten start alacak pilotların farklı takımlardan olması heyecanı iyice arttırdı. Peki, Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu! Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu? İşte F1 Türkiye son durum!

    FORMULA 1 TÜRKİYE KİM KAZANDI?

    F1 Türkiye Grand Prix saat 15.00'te başlayacak. Yarışın kazanan ismi açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    FORMULA 1 PUAN DURUMU NASIL?

    Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

    2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

    4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

        5. Sergio Perez (Meksika): 120

        Markalar şampiyonasında ise durum şu şekilde:

        1. Mercedes: 397,5

        2. Red Bull: 364,5

        3. McLaren: 234

        4. Ferrari: 216,5

        5. Alpine: 103
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