Valtteri Bottas kimdir, kaç yaşında? Formula 1 2021 Türkiye Grand Prix birincisi Valtteri Bottas nereli, hangi takım pilotu?

Formula 1 Türkiye Grand prix birincisi Valtteri Bottas hakkında detaylar yarış tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul Park'ta düzenlenen F1 GP yarışında Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ise üçüncü oldu. Peki, Valtteri Bottas kimdir, kaç yaşında? Formula 1 Türkiye Grand Prix birincisi Valtteri Bottas nereli? İşte detaylar!
Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ise üçüncü oldu. Cezası sebebiyle yarışa 11. sırada başlayan Hamilton yarışı 5. sırada tamamladı.
VALTTERİ BOTTAS KİMDİR?
Valtteri Bottas, 28 Ağustos 1989 tarihinde Finlandiya'da dünyaya geldi.
Profesyonel pilot olarak 2007 senesinde Koiranen Bros. Motorsport takımında Formula Renault 2.0 NEC serisinde başlayan Bottas, 16 yarışta 279 puan elde ederek üçüncü oldu.