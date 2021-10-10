Valtteri Bottas kimdir, kaç yaşında? Formula 1 2021 Türkiye Grand Prix birincisi Valtteri Bottas nereli, hangi takım pilotu?

Bu başarısından sonra kariyerinde sürekli yükselen Fin pilot, 2012 senesinde Formula1 serisinde yarışmaya başladı. İlk takımı Williams F1 Team'de test pilotu olarak görev aldı. Sonraki sene ise aynı takımda yarış pilotu oldu lâkin 19 yarış sonunda sadece 4 puanda kalarak sezonu 17. sırada tamamladı.