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    • 10.10.2021 16:49
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    Valtteri Bottas kimdir, kaç yaşında? Formula 1 2021 Türkiye Grand Prix birincisi Valtteri Bottas nereli, hangi takım pilotu?

    Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Bu gelişmelerin arkasından F1 pilotu Valtteri Bottas'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Valtteri Bottas kimdir, kaç yaşında? Formula 1 Türkiye Grand Prix birincisi Valtteri Bottas nereli? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Valtteri Bottas kimdir, kaç yaşında? Formula 1 Türkiye Grand Prix birincisi Valtteri Bottas nereli, hangi takım pilotu?

    Formula 1 Türkiye Grand prix birincisi Valtteri Bottas hakkında detaylar yarış tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul Park'ta düzenlenen F1 GP yarışında Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ise üçüncü oldu. Peki, Valtteri Bottas kimdir, kaç yaşında? Formula 1 Türkiye Grand Prix birincisi Valtteri Bottas nereli? İşte detaylar!

    Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ise üçüncü oldu. Cezası sebebiyle yarışa 11. sırada başlayan Hamilton yarışı 5. sırada tamamladı.

    VALTTERİ BOTTAS KİMDİR?

    Valtteri Bottas, 28 Ağustos 1989 tarihinde Finlandiya'da dünyaya geldi.

    Profesyonel pilot olarak 2007 senesinde Koiranen Bros. Motorsport takımında Formula Renault 2.0 NEC serisinde başlayan Bottas, 16 yarışta 279 puan elde ederek üçüncü oldu.

        Bu başarısından sonra kariyerinde sürekli yükselen Fin pilot, 2012 senesinde Formula1 serisinde yarışmaya başladı. İlk takımı Williams F1 Team'de test pilotu olarak görev aldı. Sonraki sene ise aynı takımda yarış pilotu oldu lâkin 19 yarış sonunda sadece 4 puanda kalarak sezonu 17. sırada tamamladı.

        Bottas, 2017 senesinde Mercedes AMG Petronas F1 Team bünyesine katıldı.
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        Haberler Spor Valtteri Bottas kimdir, kaç yaşında? Formula 1 2021 Türkiye Grand Prix birincisi Valtteri Bottas nereli, hangi takım pilotu?
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