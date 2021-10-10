Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Milli maç muhtemel 11'leri!

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Türkiye bu kez Letonya ile karşı karşıya gelecek. Norveç maçında beraberlik getiren millilerimiz bu maçtan galip gelerek ayrılmak istiyor. Müsabakayı büyük bir heyecanla takip edecek taraftarlar yayın saati ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı hakkında bilgilere erişmeye çalışıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.
İLK MAÇ 3-3 SONA ERDİ
Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. A Milliler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen rakibinin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.