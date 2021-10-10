Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Milli maç muhtemel 11'leri!

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Türkiye bu kez Letonya ile karşı karşıya gelecek. Norveç maçında beraberlik getiren millilerimiz bu maçtan galip gelerek ayrılmak istiyor. Müsabakayı büyük bir heyecanla takip edecek taraftarlar yayın saati ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı hakkında bilgilere erişmeye çalışıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!