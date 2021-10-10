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    Stefan Kuntz, Norveç beraberliği sonrasında takıma teşhisi koydu! Sorun psikolojik

    Alman hoca Norveç maçı sonrası analiz toplantısı yaptı. Kaybedilen 2 puana rağmen mücadeleden memnun kaldığını takımına aktardı. Kuntz, "Yetenek ve mücadele sorunumuz yok. Sorunumuz psikolojik. Onu da zamanla aşacağız. Bundan en ufak şüphem yok" dedi.

    Sorun psikolojik

    Milli Takımımız, Norveç ile 1-1 berabere kalarak Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir avantajı kaybetti... Ay-Yıldızlı takımda ilk maçına çıkan teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşma sonrasında oyuncularıyla özel olarak görüştü ve önemli sözler sarfetti.

    HEM ÖVDÜ HEM DE ELEŞTİRDİ
    Alman hocanın soyunda odasında oyuncularını mücadeleden dolayı tek tek kutladığı öğrenildi. Stefan Kuntz'un oyuncularını hem tebrik ettiği hem de eksiklerini anlattığı öğrenildi.

    KUNTZ'TAN DERS GİBİ KONUŞMA
    Kuntz'un oyuncularına yaptığı konuşmada, "Norveç maçındaki performansınızdan dolayı sizleri tebrik ederim. Yetenek ve mücadele sorunumuz yok. Sorunumuz tamamen psikolojik" dedi.

        DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ
        Takıma teşhisi koyan Alman hoca, "Bazı takımlarda böyle dalgalanmalar olur. Psikolojik sorunumuzu atlatacağız. Bundan en ufak şüphem yok. Daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.

        İLK GOLÜ ATIYOR AMA KORUYAMIYOR
        Türkiye grubunda berabere kaldığı 3 maçta da öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı.

        İLKER YAĞCIOĞLU: YİNE SAHADA KAZANACAKLAR
        Oyuncuların özgüveni ve psikolojik olarak iyi durumda olmaları en az fiziksel performans kadar önemlidir... Sahada hata yapmaktan korkan, 'Eyvah bu maçı kaybedeceğiz. Kaybedersek ne olur!' diye düşünen oyuncular, sahada istedikleri performansı sergileyemezler... Bu problemin ortadan kalkması için de üst üste birkaç galibiyet gereklidir... Kısaca sahada kaybettikleri özgüveni yine sahada kazanabilirler...

            ERMAN TOROĞLU: BAZI DEĞERLER VARDIR...
            Bakıyorsunuz Caner Erkin Milli Takım'da... Almanların en büyük olayı disiplindir. Birisi milli takım hocası Stefan Kuntz'a söylemedi mi uçakta gazeteci dövenlerin başında Caner Erkin olduğunu. Demek ki kılavuzlar karga. Yakında Stefan Kuntz da öğrenir. O zaman doğruyu bulur. Bazı değerler vardır, futbolun önündedir. Öyle olmadığı zaman kısır başarılar alınır. Futbolumuz uçuruma gidiyor...

            SIFIRCI ABİLER
            Burak Yılmaz, Euro 2020 dahil olmak üzere son 6 resmi maçın 5'inde ilk 11'de oynadı... Tamamında 90 dakika sahada kaldı. Milli Takım adına tek gol katkısı sağlayamadı. Norveç maçında isabetli şut, kilit pas, pas arası, top çalma ve dripling istatistikleri sıfırdı... Yeniden Milli Takım'a dönen Caner Erkin de Norveç maçında kötüydü. Tecrübeli oyuncu, şut, isabetli orta, hava topu, şut engelleme istatistiklerinde sıfır çekti. Ay-Yıldızlılar, Norveç'e karşı 19 orta denedi. Bu ortaların hepsi isabetsizdi.

            MİLLİ TAKIMIMIZ RİGA'DA
            A Milli Takımımız Letonya maçı için dün özel uçakla Riga'nın yolunu tuttu. Akşam saatlerinde Riga'ya iniş yapan Milliler, ardından otobüsle kamp yapacağı otele geçti.

            HOLLANDA'YA GÜVENİYORLAR
            Türkiye, elemelerde son 3 maçına çıkacak. Norveç ile ikincilik mücadelesi veriyoruz. Mililer, Norveç'in son maçta Hollanda'ya takılacağıgörüşünde.

            KENAN VE SERDAR AZİZ KADRODAN ÇIKARILDI
            Milli Takım'da daha önce elinden operasyon geçiren Kenan Karaman ve Norveç karşılamasında sakatlanan Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.,

            LETONYA MAÇINA İSVEÇLİ HAKEM
            A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası Elemeleri'nda yarın Letonya ile oynayacağı maçta İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.
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            Bu ifade özgürlüğü değil vandallık
            Haberler Spor Stefan Kuntz, Norveç beraberliği sonrasında takıma teşhisi koydu! Sorun psikolojik
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