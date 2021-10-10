Stefan Kuntz, Norveç beraberliği sonrasında takıma teşhisi koydu! Sorun psikolojik

İLKER YAĞCIOĞLU: YİNE SAHADA KAZANACAKLAR

Oyuncuların özgüveni ve psikolojik olarak iyi durumda olmaları en az fiziksel performans kadar önemlidir... Sahada hata yapmaktan korkan, 'Eyvah bu maçı kaybedeceğiz. Kaybedersek ne olur!' diye düşünen oyuncular, sahada istedikleri performansı sergileyemezler... Bu problemin ortadan kalkması için de üst üste birkaç galibiyet gereklidir... Kısaca sahada kaybettikleri özgüveni yine sahada kazanabilirler...