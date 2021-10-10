Stefan Kuntz, Norveç beraberliği sonrasında takıma teşhisi koydu! Sorun psikolojik

Milli Takımımız, Norveç ile 1-1 berabere kalarak Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir avantajı kaybetti... Ay-Yıldızlı takımda ilk maçına çıkan teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşma sonrasında oyuncularıyla özel olarak görüştü ve önemli sözler sarfetti.
HEM ÖVDÜ HEM DE ELEŞTİRDİ
Alman hocanın soyunda odasında oyuncularını mücadeleden dolayı tek tek kutladığı öğrenildi. Stefan Kuntz'un oyuncularını hem tebrik ettiği hem de eksiklerini anlattığı öğrenildi.
KUNTZ'TAN DERS GİBİ KONUŞMA
Kuntz'un oyuncularına yaptığı konuşmada, "Norveç maçındaki performansınızdan dolayı sizleri tebrik ederim. Yetenek ve mücadele sorunumuz yok. Sorunumuz tamamen psikolojik" dedi.