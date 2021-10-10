Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ömer Yurtseven’den duble (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının San Antonio Spurs'ü yendiği hazırlık maçında 14 sayı, 11 ribauntla oynadı. Heat deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 109-105 galip ayrıldı.

    Ömer Yurtseven’den duble

    NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının San Antonio Spurs'ü yendiği hazırlık maçında 14 sayı, 11 ribauntla oynadı. Heat deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 109-105 galip ayrıldı.

    JUDODA BRONZ MADALYA
    Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazandı. Şampiyonada bugün erkek sporcular yarışacak.

    ASLAN TUZLA'YI 4 GOLLE GEÇTİ
    Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık mücadelesi ile değerlendiren Galatasaray, TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 4-3 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Mbaye Diagne kaydederken Tuzlaspor'un sayıları ise Sedat Şahintürk, Ahmet Yazar ve Safa Kınalı'dan geldi. Ömer Bayram'ın frikik golü görülmeye değerdi.

        ASLAN PETKİM'İ YIKTI İKİDE İKİ YAPTI!
        Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasının açılış maçında Aliağa Petkimspor, Galatasaray NEF'i ağırladı. Cimbom, 95- 81'lik skorla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı... Galatasaray devreyi de 53-43 üstün tamamladı... Sarı-Kırmızılılar'da DeVaughn 20 sayıyla galibiyetin baş mimarı olurken Blackshear JR. da 19 sayı, 4 asistlik bir performans sergiledi. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Tofaş: 94-78, Bursaspor- Beşiktaş: 73-76, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe: 78-79.

        VAKIF SET VERMEDİ
        Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında VakıfBank, Yeşilyurt'u 3-0 yendi. 64 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-12, 25-13, 25-8 sonuçlandı. Diğer sonuçlar şöyle: Nilüfer Belediyespor- Eczacıbaşı Dynavit: 1-3, Galatasaray HDI Sigorta- PTT: 1-3, Mert Grup Sigorta-Karayolları: 3-0, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-2, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0.

        RED BULL DAWN TİLL DUSK KAPADOKYA'DA YAPILACAK
        Türkıye'nin en sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk heyecanı Kapadokya'yı saracak. Crosscountry, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran Red Bull Dawn till Dusk heyecanı, 23 Ekim Cumartesi günü gün doğumu ile başlayacak ve gün batımına kadar devam edecek.

            EUROLEAGUE'DE MVP SHENGELİA OLDU
            CSKA Moskova'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Shengelia, 100-96 galip ayrıldıkları Anadolu Efes deplasmanında 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist üretti. 29 verimlilik puanına ulaşan Shengelia, kariyerinde 5. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

            BAKASETAS&PELKAS ATTI YUNANİSTAN KAZANDI
            2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan, Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Yunanistan'a maçta galibiyeti getiren golleri 90. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas ve 90+5. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti. Yunanistan da Trabzonsporlu Siopis de Gürcistan maçında görev yaptı.

            ELNENY İÇİN FLAŞ İDDİA
            Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny'nin Arsenal'de istediği şansı bulamadığı için takımından ayrılacağı iddia edildi. Haber İspanyol basınında çıktı.

                TRABZON'DAN GOL YAĞMURU
                Trabzonspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi. Bordo-Mavili takımın gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve Yunus Mallı (pen) kaydetti.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bu ifade özgürlüğü değil vandallık
                Haberler Spor Ömer Yurtseven’den duble (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
                    SON DAKİKA