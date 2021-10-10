Ömer Yurtseven’den duble (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının San Antonio Spurs'ü yendiği hazırlık maçında 14 sayı, 11 ribauntla oynadı. Heat deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 109-105 galip ayrıldı.
JUDODA BRONZ MADALYA
Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazandı. Şampiyonada bugün erkek sporcular yarışacak.
ASLAN TUZLA'YI 4 GOLLE GEÇTİ
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık mücadelesi ile değerlendiren Galatasaray, TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 4-3 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Mbaye Diagne kaydederken Tuzlaspor'un sayıları ise Sedat Şahintürk, Ahmet Yazar ve Safa Kınalı'dan geldi. Ömer Bayram'ın frikik golü görülmeye değerdi.