Ömer Yurtseven’den duble (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

RED BULL DAWN TİLL DUSK KAPADOKYA'DA YAPILACAK

Türkıye'nin en sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk heyecanı Kapadokya'yı saracak. Crosscountry, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran Red Bull Dawn till Dusk heyecanı, 23 Ekim Cumartesi günü gün doğumu ile başlayacak ve gün batımına kadar devam edecek.