Formula 1 GP S sport kablo tv kaçıncı kanal 2021? Formula 1 İstanbul şifresiz izle seçeği! S Sport frekans bilgileri! F1 nereden izlenir?

Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1 Türkiye Grand Prix'e sadece saatler kaldı. Her sene olduğu gibi bu sene de yarışın Türkiye yayıncısı S Sport kanalı olacak. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından yayının şifreli olup olmadığını, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Merak edilen ve araştırılan sorulara cevap yayıncı kuruluştan geldi. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta? Formula 1 şifresiz mi, hangi kanalda? İşte Formula 1 frekans bilgileri...
FORMULA 1 NEREDEN İZLENİR? FORMULA 1 S SPORT KABLO TV KAÇINCI KANAL - FORMULA 1 İSTANBUL ŞİFRESİZ İZLE!
F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor. S Sport'tan yapılan açıklama ile S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi verildi. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek. Gün içerisindeki özel yayınları da S Sport 2'den seyredebileceksiniz. Cuma günkü 1. ve 2. Antrenman Turları'nı seyretmek için S Sport Plus platformuna abone olmak gerekiyor.
S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6
PUAN DURUMU
Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.
Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151