Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.10.2021 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2021 10:53
    ABONE OL

    Formula 1 GP S sport kablo tv kaçıncı kanal 2021? Formula 1 İstanbul şifresiz izle seçeği! S Sport frekans bilgileri! F1 nereden izlenir?

    Tarihi yarış 10 Ekim Pazar günü gerçekleştiriyor. Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, Türkiye Grand Prix yarışı ile Intercity İstanbul Park Pisti'nde yapılacak. Yarışın Türkiye yayıncısı ise S Sport kanalı olacak. Türkiye'de düzenlenecek olan Formula 1 Grand Prix'i öncesi heyecan daha da artmaya başladı. Formula tutkunları kanal bilgisi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Formula 1 nereden izlenir? Formula 1 hangi kanalda yayınlanıyor? S Sport hangi platformlarda? İşte yarış hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Formula 1 GP S sport kablo tv kaçıncı kanal 2021?

    Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1 Türkiye Grand Prix'e sadece saatler kaldı. Her sene olduğu gibi bu sene de yarışın Türkiye yayıncısı S Sport kanalı olacak. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından yayının şifreli olup olmadığını, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Merak edilen ve araştırılan sorulara cevap yayıncı kuruluştan geldi. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta? Formula 1 şifresiz mi, hangi kanalda? İşte Formula 1 frekans bilgileri...

    FORMULA 1 NEREDEN İZLENİR? FORMULA 1 S SPORT KABLO TV KAÇINCI KANAL - FORMULA 1 İSTANBUL ŞİFRESİZ İZLE!

    F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor. S Sport'tan yapılan açıklama ile S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi verildi. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek. Gün içerisindeki özel yayınları da S Sport 2'den seyredebileceksiniz. Cuma günkü 1. ve 2. Antrenman Turları'nı seyretmek için S Sport Plus platformuna abone olmak gerekiyor.

    S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

    Turksat 4A

    TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
    DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

    PUAN DURUMU

    Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.

    Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

    2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151



        4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

        5. Sergio Perez (Meksika): 120

        TAKIMLARDA KIYASIYA REKABET

        Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

        Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinde büyük heyecan!
        Haberler Spor Formula 1 GP S sport kablo tv kaçıncı kanal 2021? Formula 1 İstanbul şifresiz izle seçeği! S Sport frekans bilgileri! F1 nereden izlenir?
            SON DAKİKA