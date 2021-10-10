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    Fenerbahçe'nin oyuncusu Miguel Crespo'dan iddialı açıklamalar: Baskı bize güç veriyor

    Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Trabzonspor ile oynanacak lig maçının zor olacağını ancak 3 puanı istediklerini söyledi. Crespo, şampiyonluk baskısının etkisiyle ilgili sorulan bir soruya, "Kazanma baskısının iyi bir baskı olduğunu düşünüyorum. Bu baskı daha fazla çalışmaya itiyor. Biz de her gün daha fazla çalışıp bu kulübün hak ettiği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

    Baskı bize güç veriyor

    Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Trabzonspor ile oynanacak lig maçının zor olacağını ancak 3 puanı istediklerini söyledi. Crespo, şampiyonluk baskısının etkisiyle ilgili sorulan bir soruya, "Kazanma baskısının iyi bir baskı olduğunu düşünüyorum. Bu baskı daha fazla çalışmaya itiyor. Biz de her gün daha fazla çalışıp bu kulübün hak ettiği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

    Kendisini 8 numaralı pozisyonda daha rahat hissettiğini söyleyen Crespo, "Takıma ofansta ve defansta yardım etmek istiyorum. İki ceza sahası arasında koşarak takıma yardımcı olmak istiyorum. Kendimi iyi hissettiğim pozisyon 8 numara." dedi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin oyuncusu Miguel Crespo'dan iddialı açıklamalar: Baskı bize güç veriyor
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