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    • 09.10.2021 11:45
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    SON DAKİKA: A Milli Takım'da sakatlık şoku! Serdar Aziz ve Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı

    2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde sahasında Norveç'i konuk eden A Milli Futbol Takımı'mız sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve grupta 3. sıraya yerleşmişti. Gelen son dakika haberine göre, Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    DHA
    A Milli Takım’da sakatlık şoku!

    A Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldılar.

    2 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI
    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman da kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldı.

    TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.

        Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı." ifadelerine yer verildi.



        3 İSİM FORMA BEKLİYOR
        Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

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