SON DAKİKA: A Milli Takım'da sakatlık şoku! Serdar Aziz ve Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldılar.
2 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman da kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.