Beyza Türeli konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne çıktı

Genç kızlara da şunu söylemek istiyorum: Hangi yaşta olurlarsa olsunlar kendilerini savunmayı öğrensinler. Günümüz koşullarında buna çok ihtiyaçları olacak, özellikle de küçük yaştaki kızların erkenden spora başlaması ileride ki yaşlarında kendilerine başarı, özgüven ve disiplin getirecektir. Eğitim hayatlarında sosyal yaşantılarında sporun katkılarını göreceklerdir. Hiçbir zaman pes etmesinler zorlandıkları zamanlarda ise hedeflerini gözlerinin önüne getirsinler mücadeleyi bırakmasınlar başarı muhakkak gelecektir. Tabi birde bana her türlü desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'ya da çok teşekkür ediyorum."





Kyokushin ve Ashihara antrenörü Erkan Apaydın:

"Beyza'nın bu başarısı genç kızlarımızın spor salonumuza olan ilgisini de arttırdı. Geçmişte bir ve ya iki kadın sporcumuz varken şu an bu sayı ona çıktı. Beyza'nın yüksek azmini ve hedeflerini görünce bizimde ona olan ilgimiz daha da arttı. Çalışmalarımızı sıklaştırdık. Bu sıkı ve düzenli çalışmalar başarıyı getirdi.

Umuyoruz ki Beyza da yakaladığımız bu başarıyı tüm sporcularımızda da yakalayacağız."