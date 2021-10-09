Beyza Türeli konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne çıktı

Genç kızlara seslenen Beyza Türeli, "Hiçbir zaman pes etmesinler zorlandıkları zamanlarda ise hedeflerini gözlerinin önüne getirsinler mücadeleyi bırakmasınlar başarı muhakkak gelecektir" dedi.
OKUL DERSLERİME OLUMLU YANSIDI
1.Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri Açık Kyokushin Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan ve 3 defa İstanbul birincisi olan Türeli'nin başarı dolu hikayesi birçok genç kızı spor yapmaya teşvik etti. Türeli, zor şartlardan gelip başarıya ulaşan hikayesini Sabah'a anlattı.
Türeli'nin açıklamaları şöyle:
"Batman'dan ilk İstanbul'a geldiğimiz zamanlar çok hırçındım ve okulda sürekli arkadaşlarımla kavga ediyordum. İstanbul'a çok adapte olmamıştım. Komşumuzun kızı Wushu'ya gitmeye başlamıştı. Ben de onunla beraber spor salonuna gidip arkadaşımı kenardan seyrediyordum. Onları dövüşürken görünce ben de aralarında olmak istedim. Ailemle konuşup ben de spora gitmek istediğimi söyledim ancak ilk başta önyargı ile yaklaştılar. Çok ısrar edince dayanamayıp kabul ettiler.