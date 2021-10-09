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    Kuntz’la da 'Güneş' doğmadı! Milliler, Norveç ile berabere kalarak büyük fırsat tepti...

    Ay-Yıldızlılar, 6. dakikada Kerem ile öne geçti. 41’de Thorstvedt’ın golüyle yıkıldı... Tam 8 eksikli Norveç ile berabere kalarak Katar yolunda avantajı kaptırdı...

    Kuntz’la da ’Güneş’ doğmadı
    Milli Takımımız yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un ilk maçında Norveç ile berabere kaldı: 1-1... Henüz 6. dakikada öne geçtik. Cengiz, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına girdikten sonra Kerem'e pasını aktardı. Genç yıldız topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

    BERAT'IN TERS ŞUTU DİREKTE
    23'te Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, direkten döndü. 41'de Hauge'nin kornerden ortasını Olsen kafayla indirdi. Thorstvedt kale önünde topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

    CENGİZ İLE ETKİLİ OLDUK!
    46'da Cengiz'in ortasına kale önünde kimse dokunamadı. 62'de Cengiz'in pasında Hakan Çalhanoğlu kale önünde pozisyona girecekken araya son anda Norveç savunması girdi.



    YÜREĞİMİZ AĞZIMIZA GELDİ
    90+5. dakikada Elyounousi'nin kafa vuruşu direği yaladı. Milli Takımımız Haaland'sız, Sörloth'suz Norveç'i evinde yenemeyerek büyük bir avantajı elinin tersiyle itti.



    LİDER HOLLANDA TEK GOLLE GÜLDÜ
    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerimizden Hollanda deplasmanda Letonya'yı 1-0 mağlup etti. Portakallar'ın golünü 19. dakikada Davy Klaassen kaydetti... Hollanda grubunda 7. maçında 5. galibiyetini elde etti. Karadağ ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.

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    Haberler Spor Kuntz’la da 'Güneş' doğmadı! Milliler, Norveç ile berabere kalarak büyük fırsat tepti...
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