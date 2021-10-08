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    • 08.10.2021 23:56
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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

    Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma yapıldı. İşte maçların sonuçları...

    Elemelerde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 11 maçla başladı.

    G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Ülker Stadı'nda ağırladı. Maç, 1-1 sona erdi. Grubun diğer maçlarında, Hollanda deplasmanda Letonya'yı 1-0 yenerken Karadağ da deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.

    Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 9 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.

    Elemelerde 7. haftada oynanan maçlar şöyle:

    E GRUBU:
    Çekya-Galler: 2-2

    Estonya-Belarus: 2-0

    G GRUBU:
    Cebelitarık-Karadağ: 0-3

    Letonya-Hollanda: 0 -1

    Türkiye-Norveç: 1-1

    H GRUBU:
    Kıbrıs Rum Yönetimi-Hırvatistan: 0-3

    Malta-Slovenya: 0-4

    Rusya-Slovakya: 1-0

    J GRUBU:
    Almanya-Romanya: 2-1

    İzlanda-Ermenistan: 1-1

    Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-4

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    Haberler Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları!
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