Milli ara sonrası oynayacağı Fenerbahçe derbisine hazırlanan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı kritik 90 dakika öncesi Nwakaeme ile özel olarak ilgileniyor. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 7 maçta ne gol atan ne de asist yapabilen Nijeryalı futbolcuyla bire bir görüşmeler yapan Avcı'nın, "Bu maçta sana çok ihtiyacımız var. Fenerbahçe'ye karşı sahneye çıkmalısın" dediği öğrenildi.
8 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Nwakaeme 8 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı. Nijeryalı yıldız Fenerbahçe'ye karşı yaşadığı şanssızlığa artık bir son vermek istiyor.
DERBİYE MÜTHİŞ İLGİ
Trabzon yönetimi G.Saray maçında 100 TL olan biletleri Fenerbahçe maçı için 40 TL'ye indirince taraftarlar adeta akın etti. Dün itibariyle stadın doluluk oları yüzde 95'e yaklaştı. Derbide bu sezonun rekor taraftar sayısına ulaşılması bekleniyor.
- Spor
- 09.10.2021 Gazete
Haydi Nwakaeme! Bu kez sahne senin
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta skor üretemeyen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile özel olarak ilgileniyor.
Milli ara sonrası oynayacağı Fenerbahçe derbisine hazırlanan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı kritik 90 dakika öncesi Nwakaeme ile özel olarak ilgileniyor. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 7 maçta ne gol atan ne de asist yapabilen Nijeryalı futbolcuyla bire bir görüşmeler yapan Avcı'nın, "Bu maçta sana çok ihtiyacımız var. Fenerbahçe'ye karşı sahneye çıkmalısın" dediği öğrenildi.