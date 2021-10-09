Haydi Nwakaeme! Bu kez sahne senin

Milli ara sonrası oynayacağı Fenerbahçe derbisine hazırlanan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı kritik 90 dakika öncesi Nwakaeme ile özel olarak ilgileniyor. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 7 maçta ne gol atan ne de asist yapabilen Nijeryalı futbolcuyla bire bir görüşmeler yapan Avcı'nın, "Bu maçta sana çok ihtiyacımız var. Fenerbahçe'ye karşı sahneye çıkmalısın" dediği öğrenildi.



8 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Nwakaeme 8 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı. Nijeryalı yıldız Fenerbahçe'ye karşı yaşadığı şanssızlığa artık bir son vermek istiyor.



DERBİYE MÜTHİŞ İLGİ

Trabzon yönetimi G.Saray maçında 100 TL olan biletleri Fenerbahçe maçı için 40 TL'ye indirince taraftarlar adeta akın etti. Dün itibariyle stadın doluluk oları yüzde 95'e yaklaştı. Derbide bu sezonun rekor taraftar sayısına ulaşılması bekleniyor.



