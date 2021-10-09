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    Luyindama ya imza atacak ya yollanacak!

    Yönetim yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda Luyindama’yı devre arası göndermeyi düşünüyor. İşte haber,n detayları ve diğer Galatasaray haberleri...

    Ya imza atacak ya yollanacak!

    Bu sezon çok inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Luyindama konusunda flaş gelişmeler yaşanabilir. Yönetim sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak olan Kongolu stoperle nikah tazelemeyi düşünüyor. Ancak Luyindama teklife olumsuz yanıt verirse bu kez B planı devreye sokulacak. Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcunun satışı için görüşmelere başlayacak.



    8 HAFTADA SADECE 44 DAKİKA OYNADI
    Hazırlık kampında yıldızı parlayan Aytaç Kara kısa sürede gözden düştü. Tecrübeli yıldız 8 lig maçında sadece 44 dakika süre alırken, devre arası için ayrılığın yakın olduğu belirtiliyor.



    ESKİ DOSTLAR HASRET GİDERDİ
    Önceki gece Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Uruguay ve Kolombiya 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonunda Muslera ve Falcao bir araya gelerek çok sıcak görüntüler sergiledi.
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