Luyindama ya imza atacak ya yollanacak!

Bu sezon çok inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Luyindama konusunda flaş gelişmeler yaşanabilir. Yönetim sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak olan Kongolu stoperle nikah tazelemeyi düşünüyor. Ancak Luyindama teklife olumsuz yanıt verirse bu kez B planı devreye sokulacak. Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcunun satışı için görüşmelere başlayacak.
8 HAFTADA SADECE 44 DAKİKA OYNADI
Hazırlık kampında yıldızı parlayan Aytaç Kara kısa sürede gözden düştü. Tecrübeli yıldız 8 lig maçında sadece 44 dakika süre alırken, devre arası için ayrılığın yakın olduğu belirtiliyor.
ESKİ DOSTLAR HASRET GİDERDİ
Önceki gece Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Uruguay ve Kolombiya 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonunda Muslera ve Falcao bir araya gelerek çok sıcak görüntüler sergiledi.