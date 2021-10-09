A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Takımda güven sorunu var

A Milli Takımımız'ın başında ilk maçına Norveç karşısında çıkan Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Alman hoca şunları kaydetti: "Maça önde basarak başladık ve rakibi hataya zorladık. Bu planımız da tuttu. Ancak attığımız golden sonra Norveç kontrolü elinde aldı"

SAHAYA KALPLERİNİ KOYDULAR

"İkinci yarıda ufak dokunuşlarla kontrolü tekrar ele geçirdik. Maçtan önce oyuncularımıza, 'kalbinizi ortaya koyun' dedim ve onlar da bunu yaptılar. Ortaya koyulan oyundan memnunum."