A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Takımda güven sorunu var

A Milli Takımımız'ın başında ilk maçına Norveç karşısında çıkan Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Alman hoca şunları kaydetti: "Maça önde basarak başladık ve rakibi hataya zorladık. Bu planımız da tuttu. Ancak attığımız golden sonra Norveç kontrolü elinde aldı"
SAHAYA KALPLERİNİ KOYDULAR
"İkinci yarıda ufak dokunuşlarla kontrolü tekrar ele geçirdik. Maçtan önce oyuncularımıza, 'kalbinizi ortaya koyun' dedim ve onlar da bunu yaptılar. Ortaya koyulan oyundan memnunum."
İDDİAMIZ DEVAM EDİYOR
Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ancak olmadı. Grupta iddiamız hala devam ediyor. Kalan 3 maçta 9 puan almamız gerekiyor. Rakiplerin ikramlarını bekleyeceğiz"
DENGELİ BİR KADRO ÇIKARDIK
Takımımızdaki öz güven sorunu hala devam ediyor. Önümüzde 3 maç daha var. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Genç ve deneyimli oyunculardan bir karma çıkarmaya çalıştık."
SERDAR'IN 3 YILLIK HASRETİ SONA ERDİ
A Millli Takımımız'da uzun süre sonra A Milli Takıma çağrılan isimlerden olan Serdar Aziz, Norveç maçına ilk 11'de başlayan isimlerdendi. Tecrübeli futbolcu böylelikle 14
Ekim 2018'den sonra ayyıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirmiş oldu. Serdar maçın ikinci yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerini Kaan Ayhan'a bırakmak zorunda kaldı.
CENGİZ'DEN BÜYÜK KATKI
Ay-yıldızlılar'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder, son 3 maçta büyük katkı verdi... Marsilya forması giyen tecrübeli oyuncu son 3 milli maçta 2 gol ve 2 asistlik performansla göz doldurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün asistini yapan milli oyuncumuz maç boyunca Norveç savunmasını bir hayli zorladı. Kadıköy'deki kritik karşılaşmada hücumlarımız hep Cengiz Ünder'in olduğu kanattan gerçekleşti... Milli yıldız bazı pozisyonlarda şanssızlık yaşadı.