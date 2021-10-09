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    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Takımda güven sorunu var

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kuntz, “Başlangıçta oyun planımız tuttu ve rakibi hataya zorlayarak golü bulduk. Ardından ise kontrolü Norveç’e kaptırdık. Takımda özgüven sorunu sürüyor. Berabere kalsak da grupta şansımız hâlâ var. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

    Takımda güven sorunu var

    A Milli Takımımız'ın başında ilk maçına Norveç karşısında çıkan Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Alman hoca şunları kaydetti: "Maça önde basarak başladık ve rakibi hataya zorladık. Bu planımız da tuttu. Ancak attığımız golden sonra Norveç kontrolü elinde aldı"

    SAHAYA KALPLERİNİ KOYDULAR
    "İkinci yarıda ufak dokunuşlarla kontrolü tekrar ele geçirdik. Maçtan önce oyuncularımıza, 'kalbinizi ortaya koyun' dedim ve onlar da bunu yaptılar. Ortaya koyulan oyundan memnunum."



    İDDİAMIZ DEVAM EDİYOR
    Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ancak olmadı. Grupta iddiamız hala devam ediyor. Kalan 3 maçta 9 puan almamız gerekiyor. Rakiplerin ikramlarını bekleyeceğiz"

    DENGELİ BİR KADRO ÇIKARDIK
    Takımımızdaki öz güven sorunu hala devam ediyor. Önümüzde 3 maç daha var. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Genç ve deneyimli oyunculardan bir karma çıkarmaya çalıştık."

    SERDAR'IN 3 YILLIK HASRETİ SONA ERDİ
    A Millli Takımımız'da uzun süre sonra A Milli Takıma çağrılan isimlerden olan Serdar Aziz, Norveç maçına ilk 11'de başlayan isimlerdendi. Tecrübeli futbolcu böylelikle 14

    Ekim 2018'den sonra ayyıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirmiş oldu. Serdar maçın ikinci yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerini Kaan Ayhan'a bırakmak zorunda kaldı.



    CENGİZ'DEN BÜYÜK KATKI
    Ay-yıldızlılar'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder, son 3 maçta büyük katkı verdi... Marsilya forması giyen tecrübeli oyuncu son 3 milli maçta 2 gol ve 2 asistlik performansla göz doldurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün asistini yapan milli oyuncumuz maç boyunca Norveç savunmasını bir hayli zorladı. Kadıköy'deki kritik karşılaşmada hücumlarımız hep Cengiz Ünder'in olduğu kanattan gerçekleşti... Milli yıldız bazı pozisyonlarda şanssızlık yaşadı.



        BERAT&BERKAN SİFTAH YAPTI
        Stefan Kuntz tarafından ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Berat Özdemir ve Berkan Kutlu dün akşamki Norveç maçı ile Ay-Yıldızlı forma ile ilk maçlarına çıktılar. İlk kez kadroya çağrılan Serdar Dursun dün akşam ise kulübede yer aldı.

        MİLLİ TAKIMA ÖNCE DESTEK SONRA ISLIK
        A         Milli Takımımız'ın Norveç ile Ülker Stadyumu'nda oynadığı maçta tribünlerde 24 bin taraftar yer aldı. Karşılaşma boyunca takımımıza tezahüratları ile destek veren taraftarlar, son düdükle ise protestoya başladı. Taraftarlar, bir süre oyuncuları ıslıkladı.



        THORSTVEDT'TEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
        A         Milli Takımımız karşısında Norveç adına 41. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Thorstvedt ardından tribünlere kol hareketi yaptı. Bu hareket sonrası tribünlerden büyük bir tepki geldi.
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