Türkiye - Norveç | CANLI ANLATIM İZLE

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Takımımız, Norveç ile karşı karşıya geliyor.
Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçına çıkacak olan A Milli Takımımız'ın karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.
TÜRKİYE - NORVEÇ | CANLI
Türkiye - Norveç maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Ozan,Taylan, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak
Norveç: Nyland, Pedersen, Hanche-Olsen, Strandberg, Meling, Ödegaard, Berg, Thorstvedt, Hauge, Berisha, Elyounoussi
GRUPTA PUAN DURUMU
G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor
A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek.
Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.