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    • Spor
    • 08.10.2021 20:35
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    • 08.10.2021 20:38
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    Türkiye - Norveç canlı maç izle! 8 Ekim Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı TRT 1 canlı yayın izle!

    Türkiye Norveç maçı canlı izle! A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda bugün Norveç ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayın izleme linki taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Grupta 3. sırada yer alan Millilerimiz, bir üst sırada bulunan Norveç karşısında namağlup gelmek istiyor. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı canlı yayın izle seçeneği haberimizde yer alıyor!

    takvim.com.tr
    TRT1 Türkiye - Norveç canlı maç izle! Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı TRT 1 canlı yayın izle!

    TRT1 Türkiye - Norveç canlı maç izle! Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı TRT 1 canlı yayın izle! Karşılaşmayı canlı olarak takipo etmek isteyenler için gerekli bilgileri haberimizde derledik. İşte Milli maç hakkında tüm merak edilenler haberimizde!

    TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

    Dünya Kupası elemeleri G grubu Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

    Maçı aşağıda yer alan linki kopyalayıp yeni sekme üzerinden izleyebilirsiniz.

    https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

    İLK 11'LER

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak

    Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

        MİLLİLER 11 PUANDA

        A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda şu ana kadar 6 maçta sahaya çıktı. Milliler bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 16 gol atan Türkiye, kalesinde ise 13 gol gördü. A Milli Futbol Takımı, gruptaki altı haftada 11 puan toplama başarısı gösterdi.

        NORVEÇ İKİNCİ SIRADA

        Norveç ise şu ana kadar 6 maçta 4 galibiyet ile birlikte 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Konuk takım 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 puan topladı. Norveç bu performansıyla, Türkiye maçı öncesinde grupta ikinci sırada yer aldı.
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        Haberler Spor Türkiye - Norveç canlı maç izle! 8 Ekim Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı TRT 1 canlı yayın izle!
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