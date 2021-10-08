Türkiye - Norveç canlı maç izle! 8 Ekim Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı TRT 1 canlı yayın izle!

TRT1 Türkiye - Norveç canlı maç izle! Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı TRT 1 canlı yayın izle! Karşılaşmayı canlı olarak takipo etmek isteyenler için gerekli bilgileri haberimizde derledik. İşte Milli maç hakkında tüm merak edilenler haberimizde!
TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası elemeleri G grubu Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Maçı aşağıda yer alan linki kopyalayıp yeni sekme üzerinden izleyebilirsiniz.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak
Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.