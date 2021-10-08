Türkiye - Norveç canlı maç izle! 8 Ekim Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı TRT 1 canlı yayın izle!

NORVEÇ İKİNCİ SIRADA

Norveç ise şu ana kadar 6 maçta 4 galibiyet ile birlikte 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Konuk takım 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 puan topladı. Norveç bu performansıyla, Türkiye maçı öncesinde grupta ikinci sırada yer aldı.