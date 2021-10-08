Kuntz, Milli Takım’daki ilk maçı olan Norveç sınavını böyle değerlendirdi: İlk stres testimiz!

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte Alman hocanın sözleri: "Son maçların analizleri yapıldı, Galatasaray, Trabzon, Lille gibi takımları gidip izledim, birçok doneyi gözledim."

TAKIM OLMAYI BAŞARMALIYIZ

"Yeni sayfa açmak, insanların ne yapabileceğini tekrar göstermek için fırsattır. İlk stres testimiz geldi. Kim oynayacak, kim yedek oturacak, takım olmayı başarabiliyor muyuz, anlayacağız."

İŞİMİ KONSANTRE OLACAĞIM

"Belli bir gerilim olabilir ama bu yaşayacağınız bir sevincin göstergesi. Son saatlere yaklaştığınızda bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz. Yapmam gereken işime konsantre olmak."

KASAPOĞLU'NDAN ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Norveç ve Letonya maçları öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti. Alman hocayı yeni görevinden dolayı tebrik eden ve kendisinden takımın durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu, Norveç ve Letonya ile oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde Alman teknik adama ve milli takıma başarılar diledi.

ORTADA TERCİH BERAT-OZAN

Stefan Kuntz'un ilk maçında süreceği 11 herkes tarafından merak ediliyor. Alınan bilgilere göre Alman hoca dünkü idman sonrası kararını büyük oranda verdi. Kuntz'un orta alanda Berat ve Ozan Tufan ikilisini oynatacağı, stoperde Kaan Ayhan, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'a şans vereceği ifade ediliyor.