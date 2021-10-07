SON DAKİKA! Türkiye-Norveç maçı öncesi Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar

'CANER ERKİN'İ ALMA SEBEBİNİ NE?' SORUSUNA YANIT

Oyuncular hakkında kendi gözlemimi yaptım. Son maçlarını izleyip yaşlı ve genç oyuncularla bir karışık yapmaya karar verdim. Bu karışım başarıyı getirebilir. Bir yanda deneyim, bir tarafta korkusuzluk var. Nasıl bir futbol oynamak istediğimizi düşünerek bu kadroyu seçtik. Bu ilk kadro, burada olmak sonradan çağrılacağının garantisi değil. Bu kadroda olmayanlar da gelecekte takıma dahil olabilir.

KALECİ KONUSU BÜYÜK MESELE

Kaleci konusunun büyük mesele olduğunu biliyorum. Sinan Bolat'ı genç kalecilerimizle beraber aldım. İki genç bir deneyimli oyuncu olarak aldım. Bugün antrenmanı izleyip maçla ilgili kararı vereceğim. Son karar tabii ki bana ait. Elimizde bir fırsat var ve bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Seyirciler de bize yardımcı olmalı. Kazansak da kaybetsek de küçük bir şans bizimle olacak.

HAMİT ALTINTOP İLE KONUŞACAĞIZ

Stadyumlara gidip maç izlemek için her fırsatı kullandım. Teknik direktör olarak en çok gitmeniz gereken yerler buralar. Federasyonun tesisleri çok iyi. Eski oynadığımız stadyumlara gitmek ve anıları tazelemek fırsatım olmadı. Beni karşılayan insanlar iyi duygular veriyor. Benim için şu anda en önemli şey önümüzdeki 4 maç. Hamit Altıntop ile birlikte 4 maçtan sonra 'Türk futbolu için ne yapılabilir?' konusunda konuşacağız. Türk takımlarına gideceğim, hocalarla görüşeceğim. Ama şu anda önceliğimiz bu 4 maç.

AMACIMIZ GRUPTAN ÇIKMAK

Amacımız gruptan çıkmak. Alman ve Türk federasyonları arasında kıyas yapmak kolay değil. Orada U21'i çalıştırıyordum burada A takımı çalıştırıyorum. Bu kıyası yapmak için zamana ihtiyacım var.

PLANIMIZI GÖRECEKSİNİZ

Berti Vogts 1996 yılında Avrupa Kupası finalinde oynayacağımı söylediğinde ona 'Hocam, çok baskı hissediyorum' demiştim, o da bana 'Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur' dedi. Ben de baskı olmasını seviyorum. Maç planımızla ilgili bir şey söylememeyi tercih ediyorum. Planımızı yarın sahada göreceksiniz.