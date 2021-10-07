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    • Spor
    • 07.10.2021 16:47
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    • 07.10.2021 17:00
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    SON DAKİKA! Türkiye-Norveç maçı öncesi Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar

    Son dakika haberine göre A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz, Norveç maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kuntz Norveç'in eksik oyuncularıyla ilgili olarak, "Buna tam olarak avantaj diyemiyorum." yorumunda bulundu. Kuntz, Norveç maçı taktiği ile ilgili olarak ise "Norveç maçı için taktik planımı oyunculara anlattım ve 'Bu taktikte oynayabilir misiniz? Rahat mısınız?' diye sordum" dedi.

    Norveç maçı öncesi flaş açıklama

    A Milli Futbol Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele ay-yıldızlılarımız için büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takım kaptanlarından Burak Yılmaz canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    İşte Stefan Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar
    Son maçların analizleri yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Lille gibi takımların maçlarını izledim. Biz de gereken analizleri yaptık ama bunların hiçbiri saha içinde oyuncuları görmek kadar etkili olamaz. Elimizden geleni yapacağız.

    ZOR KARARLAR ALINMAK ZORUNDA
    Bu bir evlilik gibi. Evlilikte de ortak bir amaç için bir araya gelirsiniz, gülüp eğlenirsiniz. Arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık. Bunun bir karar zamanı olduğunu söyledik. Süre alamayacak oyuncular olabileceğini söyledik. Kimsenin bu durumda kendisini kötü hissetmemesi gerektiğini söyledik. Sadece gülümsemek değil böyle zor kararların da alınmak zorunda olduğunu konuştuk aramızda.

    AVANTAJ DİYEMİYORUM
    Şu anda sakat oyuncumuz yok, 3 tane cezalı oyuncumuz var. Norveç'te büyük oyuncuların olmadığını biliyoruz ama geriden gelen oyuncuların hırsları daha büyük olacaktır. Haaland, Sörloth ve King'in yerini uzun vadede dolduramayacak olsalar da onları aratmamak için daha fazla kendilerini vereceklerdir. Buna tam olarak avantaj diyemiyorum.

    BİR TAKTİK BULDUK
    Türkiye ve yurt dışında bazı maçlara gittim. Antrenmanlar ve iletişim konusunda ilerleme kaydettik. Oyuncuların güçlü ve zayıf yönlerini algılamak için bir bağ kurmamız gerekiyor. Norveç maçı için taktik planımı onlara anlattım ve 'Bu taktikte oynayabilir misiniz? Rahat mısınız?' diye sordum. Bunları konuşup, çalıştık.

    YAKINLARIM MAÇA GELECEK
    Yeni bir ülkenin takımı için kenarda olacağım. Bir başarı elde etmeye çalışacağım. Bu da olumlu bir heyecan yaratıyor. Yapmam gereken işime odaklanmak. Geçmişte nasıl olduysa yarın da böyle olacak. Almanya'dan çalışmak zorunda olmayan yakınlarım maça gelecek. Bazıları da Türkiye'ye gelip yakın arkadaşlarıyla maçı izleyecek.

        'CANER ERKİN'İ ALMA SEBEBİNİ NE?' SORUSUNA YANIT
        Oyuncular hakkında kendi gözlemimi yaptım. Son maçlarını izleyip yaşlı ve genç oyuncularla bir karışık yapmaya karar verdim. Bu karışım başarıyı getirebilir. Bir yanda deneyim, bir tarafta korkusuzluk var. Nasıl bir futbol oynamak istediğimizi düşünerek bu kadroyu seçtik. Bu ilk kadro, burada olmak sonradan çağrılacağının garantisi değil. Bu kadroda olmayanlar da gelecekte takıma dahil olabilir.

        KALECİ KONUSU BÜYÜK MESELE
        Kaleci konusunun büyük mesele olduğunu biliyorum. Sinan Bolat'ı genç kalecilerimizle beraber aldım. İki genç bir deneyimli oyuncu olarak aldım. Bugün antrenmanı izleyip maçla ilgili kararı vereceğim. Son karar tabii ki bana ait. Elimizde bir fırsat var ve bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Seyirciler de bize yardımcı olmalı. Kazansak da kaybetsek de küçük bir şans bizimle olacak.

        HAMİT ALTINTOP İLE KONUŞACAĞIZ
        Stadyumlara gidip maç izlemek için her fırsatı kullandım. Teknik direktör olarak en çok gitmeniz gereken yerler buralar. Federasyonun tesisleri çok iyi. Eski oynadığımız stadyumlara gitmek ve anıları tazelemek fırsatım olmadı. Beni karşılayan insanlar iyi duygular veriyor. Benim için şu anda en önemli şey önümüzdeki 4 maç. Hamit Altıntop ile birlikte 4 maçtan sonra 'Türk futbolu için ne yapılabilir?' konusunda konuşacağız. Türk takımlarına gideceğim, hocalarla görüşeceğim. Ama şu anda önceliğimiz bu 4 maç.

        AMACIMIZ GRUPTAN ÇIKMAK
        Amacımız gruptan çıkmak. Alman ve Türk federasyonları arasında kıyas yapmak kolay değil. Orada U21'i çalıştırıyordum burada A takımı çalıştırıyorum. Bu kıyası yapmak için zamana ihtiyacım var.

        PLANIMIZI GÖRECEKSİNİZ
        Berti Vogts 1996 yılında Avrupa Kupası finalinde oynayacağımı söylediğinde ona 'Hocam, çok baskı hissediyorum' demiştim, o da bana 'Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur' dedi. Ben de baskı olmasını seviyorum. Maç planımızla ilgili bir şey söylememeyi tercih ediyorum. Planımızı yarın sahada göreceksiniz.

        İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar
        Çok kritik bir maç oynayacağız. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Kazanıp ikinci olmamız lazım. İlk maç nasıl geçti, bunları konuşmaya gerek yok. Geçmişteki maçlarla ilgili analizlerimizi, kötü analizleri yaptık. Yarın kazanamazsak da şansımız devam edecektir ama mutlaka kırılma olacaktır. Taraftarımız biletleri tüketti, yarın bir bütün olup Norveç'i yeneceğimizi düşünüyorum.

        YENİ HAVA, YENİ HOCA...
        Yarınki maçın öneminin farkındayız. Kesinlikle kazanmamız gereken, puan kaybına tahammülümüzün olmadığı bir maç. Elemelere çok iyi başladık ama devamında kötü gitti. Her şeyi bir kenara bırakıp galibiyete konsantre olmuş bir takım var. Yeni hava, yeni hoca, yeni ortam... Bizler de sizlerle birlikte kendisine yardımcı olmalıyız. Gerekli çalışmaları yaptık ve maç saatini beklemeye başladık.

        HER ŞEY YOLUNDA
        Arkadaşlarımız çok genç ama aynı zamanda çok tecrübeliler. Üst düzey takımlarda oynuyorlar. Onların öğüte ve desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Futbolda abilik konusuna inanmıyorum. Sahada her şey eşit. Onlardan kilometre olarak daha fazla olduğum için konuşuyorum. Onlar da benimle konuşuyorlar. Yarınki maçtan önce her şey ortada, kazanıp ikinci olmak istiyoruz. Her şey yolunda, gerekli konuşmaları yaptık.

        GEÇMİŞİ KONUŞMAYA GEREK YOK
        Hocamızla 3 gündür beraberiz. Saha içinde radikal değişiklik yapmasını beklemememiz lazım ama takım üzerinde küçük dokunuşları olacaktır ve bunu sizler de fark edeceksiniz. Uzun süreli anlaşma ve ideallerle geldi buraya. Ona zaman tanımamız gerekiyor. Kısa sürede radikal değişim beklememeliyiz. Yarın küçük dokunuşlarla etkisini gösterecektir. 6 aylık süreci sizler gibi biz de tam bilemiyoruz. Geçmişi analiz ettik ama şu anda bunu konuşmaya gerek yok. Şu anda yarınki maç ve sonrası önemli. İzin verirseniz bu 6 aylık süreci daha sonra konuşalım.

        YARINI KONUŞALIM
        Geçmişi gerçekten konuşmak istemiyorum. Konuşacak çok şey var ama şu anda konuşmak istemiyorum. Sorumluluğu en tepedekiler alır ama her şeyi hocaya yüklememek lazım oyuncuların da alması gereken sorumluluklar var. Bunu şu anda konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yarını konuşalım. Daha sonra istediğiniz zaman bunu konuşmaya hazırım.

        BASKI OLMALI
        Futbolcuların üzerinde baskı olmalı. Baskı futbolcuyu ayakta ve diri tutan bir şeydir. Takım olarak rahatız, biraz internetten uzak durmaya çalışıyoruz takım olarak. Takım üzerinde baskı yok ama baskı olmalı, ben böyle düşünüyorum. Norveç'in eksikleri var ama bu seviyelerde eksiğin çok hissedileceğini düşünmüyorum. Hepimiz ülkelerimiz için oynuyoruz. Onlar da ülkeleri için hissedip oynayacaklardır. İlk maçta tam kadroydular ama iyi mücadele edip kazanmıştık. Bu seviyede eksiklerin çok fazla hissedileceğini sanmıyorum.

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        Haberler Spor SON DAKİKA! Türkiye-Norveç maçı öncesi Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar
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