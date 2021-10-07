SON DAKİKA! Türkiye-Norveç maçı öncesi Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar

A Milli Futbol Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele ay-yıldızlılarımız için büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takım kaptanlarından Burak Yılmaz canlı yayında açıklamalarda bulundu.
İşte Stefan Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar
Son maçların analizleri yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Lille gibi takımların maçlarını izledim. Biz de gereken analizleri yaptık ama bunların hiçbiri saha içinde oyuncuları görmek kadar etkili olamaz. Elimizden geleni yapacağız.
ZOR KARARLAR ALINMAK ZORUNDA
Bu bir evlilik gibi. Evlilikte de ortak bir amaç için bir araya gelirsiniz, gülüp eğlenirsiniz. Arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık. Bunun bir karar zamanı olduğunu söyledik. Süre alamayacak oyuncular olabileceğini söyledik. Kimsenin bu durumda kendisini kötü hissetmemesi gerektiğini söyledik. Sadece gülümsemek değil böyle zor kararların da alınmak zorunda olduğunu konuştuk aramızda.
AVANTAJ DİYEMİYORUM
Şu anda sakat oyuncumuz yok, 3 tane cezalı oyuncumuz var. Norveç'te büyük oyuncuların olmadığını biliyoruz ama geriden gelen oyuncuların hırsları daha büyük olacaktır. Haaland, Sörloth ve King'in yerini uzun vadede dolduramayacak olsalar da onları aratmamak için daha fazla kendilerini vereceklerdir. Buna tam olarak avantaj diyemiyorum.
BİR TAKTİK BULDUK
Türkiye ve yurt dışında bazı maçlara gittim. Antrenmanlar ve iletişim konusunda ilerleme kaydettik. Oyuncuların güçlü ve zayıf yönlerini algılamak için bir bağ kurmamız gerekiyor. Norveç maçı için taktik planımı onlara anlattım ve 'Bu taktikte oynayabilir misiniz? Rahat mısınız?' diye sordum. Bunları konuşup, çalıştık.
YAKINLARIM MAÇA GELECEK
Yeni bir ülkenin takımı için kenarda olacağım. Bir başarı elde etmeye çalışacağım. Bu da olumlu bir heyecan yaratıyor. Yapmam gereken işime odaklanmak. Geçmişte nasıl olduysa yarın da böyle olacak. Almanya'dan çalışmak zorunda olmayan yakınlarım maça gelecek. Bazıları da Türkiye'ye gelip yakın arkadaşlarıyla maçı izleyecek.