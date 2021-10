SON DAKİKA! Türkiye-Norveç maçı öncesi Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar

HER ŞEY YOLUNDA

Arkadaşlarımız çok genç ama aynı zamanda çok tecrübeliler. Üst düzey takımlarda oynuyorlar. Onların öğüte ve desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Futbolda abilik konusuna inanmıyorum. Sahada her şey eşit. Onlardan kilometre olarak daha fazla olduğum için konuşuyorum. Onlar da benimle konuşuyorlar. Yarınki maçtan önce her şey ortada, kazanıp ikinci olmak istiyoruz. Her şey yolunda, gerekli konuşmaları yaptık.

GEÇMİŞİ KONUŞMAYA GEREK YOK

Hocamızla 3 gündür beraberiz. Saha içinde radikal değişiklik yapmasını beklemememiz lazım ama takım üzerinde küçük dokunuşları olacaktır ve bunu sizler de fark edeceksiniz. Uzun süreli anlaşma ve ideallerle geldi buraya. Ona zaman tanımamız gerekiyor. Kısa sürede radikal değişim beklememeliyiz. Yarın küçük dokunuşlarla etkisini gösterecektir. 6 aylık süreci sizler gibi biz de tam bilemiyoruz. Geçmişi analiz ettik ama şu anda bunu konuşmaya gerek yok. Şu anda yarınki maç ve sonrası önemli. İzin verirseniz bu 6 aylık süreci daha sonra konuşalım.

YARINI KONUŞALIM

Geçmişi gerçekten konuşmak istemiyorum. Konuşacak çok şey var ama şu anda konuşmak istemiyorum. Sorumluluğu en tepedekiler alır ama her şeyi hocaya yüklememek lazım oyuncuların da alması gereken sorumluluklar var. Bunu şu anda konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yarını konuşalım. Daha sonra istediğiniz zaman bunu konuşmaya hazırım.

BASKI OLMALI

Futbolcuların üzerinde baskı olmalı. Baskı futbolcuyu ayakta ve diri tutan bir şeydir. Takım olarak rahatız, biraz internetten uzak durmaya çalışıyoruz takım olarak. Takım üzerinde baskı yok ama baskı olmalı, ben böyle düşünüyorum. Norveç'in eksikleri var ama bu seviyelerde eksiğin çok hissedileceğini düşünmüyorum. Hepimiz ülkelerimiz için oynuyoruz. Onlar da ülkeleri için hissedip oynayacaklardır. İlk maçta tam kadroydular ama iyi mücadele edip kazanmıştık. Bu seviyede eksiklerin çok fazla hissedileceğini sanmıyorum.