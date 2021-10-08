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    • 08.10.2021 12:38
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    Altınordu'da 15 yaşında A Takım'da oynayan Burak İnce The Guardian'ın listesinde

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncusu Burak İnce, İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian'da yer alan araştırmada gelecek vaadeden 60 oyuncu arasında yer aldı. Haberde genç yıldız için "17 yaşında A Takım'da yıldızı parladı. Geleceği oldukça açık. Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi." ifadeleri kullanıldı. İnce, ilk kez 2019-2020 sezonunda 15 yaşındayken Altınordu A Takım forması giydi.

    Altınordu’nun genç yıldızı 60 futbolcu arasına girdi

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncusu Burak İnce, İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian'da yer alan araştırmada gelecek vaadeden 60 oyuncu arasında yer aldı.

    Burak İnce'den Altınordu'nun son parlattığı yıldız diye bahsedilen haberde 17 yaşındaki oyuncu konusunda şu bilgiler paylaşıldı: "17 yaşında A Takım'da yıldızı parladı. Geleceği oldukça açık. Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi."

    Haberin detaylarında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Burak İnce hakkındaki görüşünde, "Burak çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirmesi halinde çok iyi olacaktır.

    Oyunun psikolojik yönünü iyi oynadığı takdirde Real Madrid seviyesinde bir oyuncu haline gelecektir. Çok yakın bir zamanda onu Avrupa'nın ilk 5 liginde oynadığını görürsek şaşırmayın" ifadelerine yer verdi. Gazete Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir ile ilgili bilgilere de yer verdi.

        15 YAŞINDA A TAKIMDA OYNADI
        Burak İnce ilk kez 2019-20 sezonunda 15 yaşındayken Altınordu A takım forması giydi. Genç yıldız adayı o sezon 1'inci Lig'de 21 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

        2020-21'de ligde 28 maçta 5 gole imza atan Burak, kupada 2 müsabakada 1 gol kaydetti. Burak İnce, bu sezon Altınordu formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı.
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        Haberler Spor Altınordu'da 15 yaşında A Takım'da oynayan Burak İnce The Guardian'ın listesinde
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