Altınordu'da 15 yaşında A Takım'da oynayan Burak İnce The Guardian'ın listesinde

Oyunun psikolojik yönünü iyi oynadığı takdirde Real Madrid seviyesinde bir oyuncu haline gelecektir. Çok yakın bir zamanda onu Avrupa'nın ilk 5 liginde oynadığını görürsek şaşırmayın" ifadelerine yer verdi. Gazete Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir ile ilgili bilgilere de yer verdi.