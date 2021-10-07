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    Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan MHK'ye sitem! Bazı isimler hiç değişmiyor

    Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var. Yol haritasını belirledik. Alınacak önlemler, tedbirler, yapısal değişiklikleri tartıştık değerli başkanlarla. Hazırladığımız yol haritasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşeceğiz" dedi.

    Bazı isimler hiç değişmiyor

    Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var. Yol haritasını belirledik. Alınacak önlemler, tedbirler, yapısal değişiklikleri tartıştık değerli başkanlarla. Hazırladığımız yol haritasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşeceğiz" dedi.

    Başkan Ağaoğlu, "Türk futbolunun yapıtaşı kulüplerdir. TFF'nin tüm gelirleri, sponsorları hariç kulüplerin naklen yayından elde ettiği gelirden karşılanıyor. Bu yapı içerisinde kulüpler eğitim, lojistik, maaş anlamında karşılamak yükümlülüğünde. Bir takım şeyler bunun dışında gerçekleşiyorsa can sıkıyor. Şeffaf olunması gerekiyordu. Şeffaflıktan uzak bir yapı tartışılır. 20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor" diye konuştu.

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    Haberler Spor Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan MHK'ye sitem! Bazı isimler hiç değişmiyor
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