Ahmet Ağaoğlu: MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, başta MHK ve yapısı olmak üzere birçok çarpıcı ifadeler kullandı.
"MHK'NIN YAPISI DİĞER LİGLERLE UYUMLU OLMALI"
MHK sisteminin uyumlu çalışması konusunda konuşan Ahmet Ağaoğlu, "6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. MHK'nin yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı." dedi.
İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"Sorunlar belli. Sıkıntılar belli. Alınacak kararlar belli. Yol haritamızı belirleyeceğiz. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşme gerçekleştireceğiz."
"ATAMALAR NEYE GÖRE YAPILIYOR?"
"MHK'nın yapısınında diğer liglerle de uyumlu olması lazım. Atamalar neye göre yapılıyor? Gözlemciler neye göre atanıyor?"
"HAKEM KARARLARIYLA İLGİLİ CİDDİ SIKINTILAR VAR"
"Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var."