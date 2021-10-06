Ahmet Ağaoğlu: MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, başta MHK ve yapısı olmak üzere birçok çarpıcı ifadeler kullandı.

"MHK'NIN YAPISI DİĞER LİGLERLE UYUMLU OLMALI"

MHK sisteminin uyumlu çalışması konusunda konuşan Ahmet Ağaoğlu, "6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. MHK'nin yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı." dedi.