Wilder Fury maçı ne zaman, saat kaçta? Tyson Fury Deontay Wilder 3. maçı hangi kanalda?

WİLDER - FURY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Birleşik Krallık'taki bir ada olan Büyük Britanya'da yaşayan Tyson Fury ile Amerikalı boksör Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için 9 Ekim 2021 tarihinde üçüncü maçlarına çıkacak.

İlk kez 2018 yılında karşılaşan ikilinin mücadelesi beraberlikle sonuçlanmıştı. 2020 yılında yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury kazanmıştı. Tyson Fury 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

''9 EKİM'DE BUNU SANA GÖSTERMEM GEREKİYOR''

Wilder kendisi için, "Yenilenmiş ve yeniden keşfedilmiş bir Deontay Wilder'a bakıyorsunuz. Eski Deontay artık orada değil. Bunu sana açıklayamam, 9 Ekim'de sana göstermem gerekiyor, dört gözle bekliyorum ve sabırsızlanıyorum. Bu, tüm kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi eğitim kampıydı. Bazen, ihtiyaç duyduğunuz değişiklikleri yapmak için hayatta gerçekleşmesi gereken olaylara ihtiyacınız vardır. Dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadı ve ben sadece zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak mutlu bir durumdayım" dedi.

MAÇI KAZANIRSA...

Fury, bugüne kadar çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.