Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hamit Altıntop’tan Ferdi Kadıoğlu için flaş açıklamalar: Bayrak ve Milli Takım seçilmez!

    Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, “Ferdi Kadıoğlu bize 3 sçeenek sundu. Kanada, Hollanda ve Türkiye. Kendisinin başvuru yapması gerek. Bayrak ve milli takım seçilmez” dedi.

    Bayrak ve Milli Takım seçilmez!

    Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 8 Ekim'de oynanacak Norveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hamit Altıntop, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım durumuna ilişkin de flaş değerlendirmelerde bulundu.

    FERDİ BİZE 3 SEÇENEK AÇIKLADI
    Ferdi Kadıoğlu'nun çok değerli bir kulüpte forma giydiğini hatırlatan Altıntop, "Biz kendisiyle aslında temasa geçtik. Kendisi üç tane seçeneği olduğunu söyledi. Bu seçenekleri annesinden dolayı Kanada için oynamak, Hollanda ve Türkiye olarak bize açıkladı" ifadesini kullandı.

    MİLLİ FORMA İÇİN YALVARMAYIZ
    Altıntop "FIFA'ya başvuru yapıp, hocamız da takımda isterse kendisini burada görmek isteriz. Bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassasız ve milli forma için yalvarmayız" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeşil dönüşüme destek
    Haberler Spor Hamit Altıntop’tan Ferdi Kadıoğlu için flaş açıklamalar: Bayrak ve Milli Takım seçilmez!
        SON DAKİKA