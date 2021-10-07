Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 2 ismi resmen açıkladı: Kaan ve Cenk'i istiyoruz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da katıldığı programda transfere dair özel açıklamalar yaptı. Çebi, "Devre arasında iki yerli oyuncu almak istiyoruz. Bunlardan biri sezon başında da istediğimiz Kaan Ayhan. Diğeri ise Cenk Tosun. Yerli kalitemizi artırmak istiyoruz" dedi.

KAAN AYHAN'I ISRARLA İSTİYORUZ

Çebi, Kaan Ayhan ilgili, "Kaan için bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız" açıklamasını yaptı.

CENK TOSUN'A KAPIMIZ AÇIK

Başkan Çebi sözlerine şöyle devam etti: Kaan bizi, biz Kaan'ı istiyoruz. Cenk Tosun'a da kapımız hep açık. Sağlıklı olursa Ocak ayında, olmazsa sezon sonunda transfer ederiz. Cenk Tosun'a vermiş olduğum bir söz var. Bunun arkasındayız"

LARİN'İN TALEPLERİ ÇOK YÜKSEK

Sözleşmeleri bitecek olan Larin, Vida ve Oğuzhan ile ilgili ise Başkan Çebi şunları söyledi: Cyle Larin yüksek bir rakam istiyor. Bizim istediğimiz rakamlara gelmezse, yolu açık olsun. Dorukhan Toköz gibi ayrılırız. Vida ile ocak ayından önce görüşeceğiz. Oğuzhan için ise beklemedeyiz"

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Kaan Ayhan, Sassuolo'de yedek kalmaktan hiç hoşnut değil. Bu durum Beşiktaş ile ilgili kararı almasını kolaylaştırdı.