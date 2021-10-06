Portekiz basını Fenerbahçe'nin hocası Pereira'yı manşetlerine taşıdı

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya da lider olarak girerken Sarı-lacivertlilerin performansı Portekiz'de de gündem oldu. Portekiz basını, liderliği Vitor Pereira üstünden gördü. Ayrıca Mesut Özil ile Pereira arasında yaşananlara da yer verildi.
A Bola'da yer alan haberde; Vitor Pereira'nın sergilenen performans ve liderlik sebebiyle Fenerbahçe taraftarlarının gönlünü kazandığına dikkat çekildi. Pereira'nın hemen herkesin saygısını kazandığık ifade edilirken, takımında birçok sakatlık vakası yaşanmasına karşın Fenerbahçe'yi ligin zivesine taşıdığı belirtildi.
Ayrıca, Pereira'nın 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının sonunda "Sakat oyuncularımız var. Ona karşın lideriz" sözlerine de yer verildi.