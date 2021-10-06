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    Portekiz basını Fenerbahçe'nin hocası Pereira'yı manşetlerine taşıdı

    Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya da lider olarak girerken Sarı-lacivertlilerin performansı Portekiz'de de gündem oldu. Portekiz basını, liderliği Vitor Pereira üstünden gördü. Ayrıca Mesut Özil ile Pereira arasında yaşananlara da yer verildi.

    Gönülleri fethetti

    Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya da lider olarak girerken Sarı-lacivertlilerin performansı Portekiz'de de gündem oldu. Portekiz basını, liderliği Vitor Pereira üstünden gördü. Ayrıca Mesut Özil ile Pereira arasında yaşananlara da yer verildi.

    A Bola'da yer alan haberde; Vitor Pereira'nın sergilenen performans ve liderlik sebebiyle Fenerbahçe taraftarlarının gönlünü kazandığına dikkat çekildi. Pereira'nın hemen herkesin saygısını kazandığık ifade edilirken, takımında birçok sakatlık vakası yaşanmasına karşın Fenerbahçe'yi ligin zivesine taşıdığı belirtildi.

    Ayrıca, Pereira'nın 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının sonunda "Sakat oyuncularımız var. Ona karşın lideriz" sözlerine de yer verildi.

        Öte yandan haberde Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında yaşananlar için ise "Mesut Özil, Pereira'nın kendisine Kasımpaşa maçında oynama fırsatı vermemesinden memnun kalmadı. Yeleğine yere attı" denildi.

        HIRS VE TUTKUSUNU TAKIMA AŞILIYOR
        Portekiz basını Vitor Pereira için "Hırsını ve tutkusunu takıma aşılamayı başarıyor. Fenerbahçe'yi şimdiden kolay pes etmeyen bir takım yaptı" denildi.
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