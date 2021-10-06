Portekiz basını Fenerbahçe'nin hocası Pereira'yı manşetlerine taşıdı

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya da lider olarak girerken Sarı-lacivertlilerin performansı Portekiz'de de gündem oldu. Portekiz basını, liderliği Vitor Pereira üstünden gördü. Ayrıca Mesut Özil ile Pereira arasında yaşananlara da yer verildi.