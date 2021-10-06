Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı!

FENER 20 FARK ATTI

Son periyoda da McBride ve Iagupova'dan bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın bitimine 6:50 kala farkı 16'ya çıkardı: 56-72. İlerleyen dakikalarda aradaki farkı daha da açmayı başaran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın bitimine 2:27 kala Iagupova'dan bulduğu üç sayılık isabet ile skoru 62-82'ye getirdi. Kalan dakikalarda aradaki farkı korumayı başaran Fenerbahçe Safiport, sahadan 89-69 galip ayrıldı.





Fenerbahçe'de Alina Iagupova ürettiği 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken McBride 21, Williams ise 18 sayıyla mücadele etti. Galatasaray'da ise Krajisnik 23 sayı, Pelin Bilgiç 20 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.