Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ocak transferini açıkladı: Kaan Ayhan ve Cenk Tosun...





HAKEM KARARLARI

"MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. VAR'a başvuran hakemin puanının silinmesini anlayamıyorum.

Ali Palabıyık'a maç verilmeme kararı geç bile kalınmış. Bizim canımız yandıktan sonra bir başkasının canının yanmasına gerek yoktu. Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Galatasaray'ın hakem performansı incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapıyorken bir kulübün yapmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerle ilgili olarak maç maç konuşulmasını doğru bulmuyorum."

"VAR KONUŞMALARI AÇIKLANMALI"

"VAR konuşmalarını açıklamıyorlar ama bence açıklanabilir. Gizli saklı bir şey değil ki. VAR'da konuşulanların açıklanmamasının sebebi ne olabilir? VAR konuşmaları açıklamak zorundalar. Açıklansa, kamuoyu rahatlayacak."

"Yabancı sınırını doğru bulmadıklarını kulüpler ifade etti. Rekabetin ortadan kalktığı yerde futbolcu bulamazsınız, yetiştiremezsiniz. Bu sınırlamanın rekabeti öldürdüğünü düşünüyorum."