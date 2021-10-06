İtalya'yı mağlup eden İspanya Uluslar Ligi'nde ilk finalist oldu!

GAVI İSPANYA TARİHİNE GEÇTİ

İspanya Milli Takımı'na ilk kez çağrılan Barcelonalı oyuncu Gavi, İtalya maçıyla birlikte İspanya Milli Takım tarihine adını yazdırdı. Genç orta saha oyuncusu 17 yaş 62 gün ile İspanya Milli Takım formasını giyen en genç oyuncu olmayı başardı. Gavi'den önceki rekoru ise 17 yaş 284 gün ile Angel Zubieta elinde bulunduruyordu.

İTALYA'NIN REKORU SONA ERDİ

İspanya'ya 2-1 kaybederek Uluslar Ligi'nde finale yükselemeyen İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik rekoru da bitmiş oldu. İtalya, son olarak 10 Eylül 2018'de Portekiz'e 1-0 mağlup olmuştu.