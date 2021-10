Giresun’da Doukara ile Erol’da 2. derece yırtık (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, sakatlıkları bulunan Souleymane Doukara ve Erol Can Akdağ hakkınrda açıklama yapıldı. Doukara'nın çekilen MR'ında kas grubunda ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi. Erol Can Akdağ'ın ise kas grubunda kanama ve ikinci derece yırtık bulunduğu ifade edildi. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.