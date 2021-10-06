Giresun’da Doukara ile Erol’da 2. derece yırtık (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, sakatlıkları bulunan Souleymane Doukara ve Erol Can Akdağ hakkınrda açıklama yapıldı. Doukara'nın çekilen MR'ında kas grubunda ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi. Erol Can Akdağ'ın ise kas grubunda kanama ve ikinci derece yırtık bulunduğu ifade edildi. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.
YUNAN FUTBOLCU ARACINDA ÖLÜ BULUNDU
Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik'te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi. Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi. Adli tıp analizinin sürdüğü bildirildi.
TOFAŞ GALİBİYETLE BAŞLADI
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Belçika'nın Filou Oostende'yi 92-83 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçta ise Darüşşafaka Cluj Napoca'ya deplasmanda 66-60 yenildi.