Giresun’da Doukara ile Erol’da 2. derece yırtık (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FALCAO 9 KULÜBE TEKLİF EDİLDİ VALLECANO İSTEDİ

Yeni durağı olan Rayo Vallecano'da şu ana dek çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırarak herkesin dikkatini çeken yıldız isimle ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Cadena SER adlı radyo kanalı, resmi internet sitesinden paylaştığı özel haberinde 35 yaşındaki santrforun menajeri Jorge Mendes tarafından La Liga'dan dokuz takıma daha önerildiğini duyurdu. Söz konusu kulüplerin Kolombiyalı futbolcunun sakatlıklarından endişe ettikleri için bu transfere yanaşmadığı belirtildi. İddialara göre Vallecano yapılan sözleşmeye sakatlık konusunda özel bir madde eklettirdi.