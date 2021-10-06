Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Giresun’da Doukara ile Erol’da 2. derece yırtık (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, sakatlıkları bulunan Souleymane Doukara ve Erol Can Akdağ hakkınrda açıklama yapıldı. Doukara'nın çekilen MR'ında kas grubunda ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi. Erol Can Akdağ'ın ise kas grubunda kanama ve ikinci derece yırtık bulunduğu ifade edildi. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

    Giresun’da Doukara ile Erol’da 2. derece yırtık

    Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, sakatlıkları bulunan Souleymane Doukara ve Erol Can Akdağ hakkınrda açıklama yapıldı. Doukara'nın çekilen MR'ında kas grubunda ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi. Erol Can Akdağ'ın ise kas grubunda kanama ve ikinci derece yırtık bulunduğu ifade edildi. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

    YUNAN FUTBOLCU ARACINDA ÖLÜ BULUNDU
    Yunan     futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik'te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi. Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi. Adli tıp analizinin sürdüğü bildirildi.

    TOFAŞ GALİBİYETLE BAŞLADI
    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Belçika'nın Filou Oostende'yi 92-83 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçta ise Darüşşafaka Cluj Napoca'ya deplasmanda 66-60 yenildi.

        ANTALYA ŞAHİN'E EMANET
        Ersun Yanal'la yollarını ayıran Antalyaspor'da Nuri Şahin'in oyuncu-teknik direktör formülüyle göreve getirildiğini açıkladı. Nuri, dün takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.

        STAT İÇİN HEDEF 17 EKİM
        Türk Telekom ile stat isim anlaşması sona eren Galatasaray yeni sponsor için son aşamada. Hedef yeni sponsoru 17 Ekim'deki mali genel kurula yetiştirmek.

        FALCAO 9 KULÜBE TEKLİF EDİLDİ VALLECANO İSTEDİ
        Yeni durağı olan Rayo Vallecano'da şu ana dek çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırarak herkesin dikkatini çeken yıldız isimle ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Cadena SER adlı radyo kanalı, resmi internet sitesinden paylaştığı özel haberinde 35 yaşındaki santrforun menajeri Jorge Mendes tarafından La Liga'dan dokuz takıma daha önerildiğini duyurdu. Söz konusu kulüplerin Kolombiyalı futbolcunun sakatlıklarından endişe ettikleri için bu transfere yanaşmadığı belirtildi. İddialara göre Vallecano yapılan sözleşmeye sakatlık konusunda özel bir madde eklettirdi.

            ÜÇÜ BİRDEN TAKIMA KATILIYOR
            Fenerbahçe'de             Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın bu hafta içinde takıma satılması bekleniyor. 3 oyuncu da takmım izin yaparken saha çalışmalarına devam etti. İrfancan Kahveci'nin takımla birlikte çalışmalara başlamasının ise önümüzdeki haftayı bulabileciği ifade edildi. Bu dört oyuncunun takıma katılmasıyla Fenerbahçe'de sakat oyuncu kalmayacak. Bu da yoğun maç temposunda büyük avantaj sağlayacak.

            FENERBAHÇE'DEN İNCE HESAPLAR
            Fenerbahçe'yi milli aranın arrdından ligde 3 zorlu maç bekliyor. Sarı-Lacivertliler sırasıyla Trabzonspor ile deplasmanda sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile içerde oynadıktan sonra ligde Alanya'yı konuk edecek. Ardından da zorlu Konya deplasmanı var. Fenerbahçe bu 3 zorlu maçtan en az 7 puan toplayıp diğer rakiplyerinin de birbiriyle oynamasında faydalanarak zirvedeki yerini sağlama almayı hedefliyor.

            KADIN TAKIMINA TAKVİYE
            Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kadrosuna takviye yaptı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Neslihan Aktaş'a kulübümüze hoş geldin diyor, çubuklu forma altında başarılar diliyoruz" denildi.

                FENER KİM'İ SAĞLAMA ALDI
                Fenerbahçe'nin Çin Ligi'nden kadrosuna kattığı Kim Min Jae'nin sözleşmesinde 9 milyon Euro serbest kalma maddesinin olduğu iddia edilmişti. Ancak gelen bigilere göre sezon sonuna kadar Güney Koreli stoper Kim min Jae'nin takımda kalması garanti. Zira, oyuncunun serbest kalma bedeli bu sezonun sonundan itibaren geçerli olacak.

                TRABZON DERBİSİ HAZIRLIKLARI YARIN START ALIYOR
                Pereira'nın Sarı-Lacivertli futbolculara verdiği izin sona eriyor. Fenerli futbolcular 3 günlük iznin ardından yarın Samandıra'da Trabzon maçı hazırlıklarına başlayacak.

                8 HAFTADA 9 HOCA GİTTİ
                Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 8 haftanın ardından 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Şu ana kadar Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.

                    ŞAMPİYONLAR KUPASI VAKIFBANK'IN OLDU
                    Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. 87 dakika süren mücadelede VakıfBank, 25-21, 25-19, 25-19'lik setlerle mutlu sona ulaştı. VakıfBanklı oyuncular kazanılan kupa sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

                    KADINLAR EUROLEAGUE'DE TÜRK DERBİSİ HEYECANI
                    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda bugün Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Şehit Mustafa Özel Kompleksi'nde oynanacak zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maç büyük bir heyecana sahne olacak. İki ekip arasındaki son 12 karşılaşmada Fenerbahçe 9, Galatasaray ise 3 kez galip geldi.

                    PASSO ONLİNE IDEATHON'DA EZBER BOZAN FİKİRLER YARIŞTI
                    Stadyumların yanında etkinlik dünyasının da kapılarını açan Passo uygulamasını ileriye taşımaya yönelik ezber bozan fikirlerin yarıştığı Passo Ideathon, 1-3 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Yarışmada 1. olan ekip 10 bin TL kazandı.

                        YALÇIN'A 1-3 MAÇ ARASI CEZA YOLDA
                        Süper Lig'in 8. haftasındaki Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi. Yalçın'ın "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın'ın bu maddeye göre 1 ila 3 maç arasında bir ceza ile karşılaşması bekleniyor.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Süpermarket ombudsmanı geliyor
                        Haberler Spor Giresun’da Doukara ile Erol’da 2. derece yırtık (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
                            SON DAKİKA