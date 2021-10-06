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    • 06.10.2021 09:44
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    • 06.10.2021 09:44
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    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Norveç planı Hakan Çalhanoğlu

    A Milli Futbol Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım'da yeni teknik direktör Kuntz'un, Serie A devi Inter'de forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi.

    Kuntz’un Norveç planı ortaya çıktı!

    Türkiye gözünü Norveç maçına çevirmiş durumda. Hollanda'ya 6-1 yenilerek grupta 3. sıraya düştük ancak puan olarak ilk 2 basamağa uzak değiliz. 13'er puanlı Hollanda ve Norveç'in sadece 2 puan gerisindeyiz.



    Şenol Güneş sonrası sıcak koltuğa oturan Stefan Kuntz, Norveç'i yıkarak rakibinin üzerine çıkmayı planlıyor. Alman çalıştırıcı Kuzeyli rakibini yıkım planlarını Hakan Çalhanoğlu üzerinden kurdu. 58 yaşındaki usta çalıştırıcı, tecrübeli futbolcu üzerinden oyunu kurgulayacak.



    TECRÜBESİNE GÜVENİYOR
    Stefan Kuntz, topu net bir şekilde Hakan Çalhanoğlu'na getirip hücumda kararları onun almasını isteyecek.

        Böylece Inter'in yıldızının hem şut, hem asist hem de oyun zekasından maksimum düzeyde faydalanmış olacak.


        CİDDİYET İSTİYORUM
        İdmanlarda da bunun üzerinde duruyor. Alman hoca rakibin eksiklerinin kendilerinin motivasyonunu etkilememesi gerektiğini de söyledi.

        İdmanda öğrencilerine "Rakibin 10 eksiği var. Ancak bu bizim maçtan kesinlikle 3 puan alacağımızı göstermez. Sizden ciddiyet istiyorum" dedi.

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