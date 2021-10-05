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    Rizespor Başkanı Tahir Kıran’dan olay sözler! Son golde herhalde elektrik kesildi

    Çaykur Rize Başkanı Kıran, “Son golde sanırım elektrikler kesildi, VAR ile iletişim koptu.. . Riva ile görüşemediler sanırım” şeklinde konuştu. Başkan Kıran, "Hakem Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı! Benim takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem" dedi.

    Son golde herhalde elektrik kesildi

    Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, G.Saray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından sert açıklamalar yaptı. Başkan Kıran, "Son golde sanırım elektrikler kesildi, VAR ile iletişim koptu. Riva ile görüşemediler sanırım. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir" dedi.

    TABELA ONDAN 2-2'DE KALDI!
    Kıran, "Herkes VAR'a gidecek diye düşündü. Bir anda düdüğü çaldı maçı bitirdi. Skor tabelası ondan 2-2 kaldı. Takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem" diye konuştu.

    TÜM TÜRKİYE OLANLARI İZLEDİ
    Başkan Kıran, "Çok bir şey söylemek istemiyorum. 80 milyon izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Konuşmuyorum. Ancak suskun kalacağımın garantisi yok" ifadelerini kullandı.

    TAKIMIMI TEK TEK TEBRİK ETTİM
    Rize Başkanı, "Maçtan sonra takımı tebrik ettim... 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca biraz sıkıntı oluyor! Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik" dedi.

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