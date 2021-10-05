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    • 05.10.2021 16:36
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    • 05.10.2021 16:36
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    McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo'dan Türkiye ve İstanbul Park'a övgü dolu sözler | Türkiye Grand Prix

    8-10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine sayılı günler kaldı... Dünyanın en prestijli motorsporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'in, İstanbul'da gerçekleşecek yarışı öncesinde McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo, açıklamalarda bulundu. 3.'lük için en büyük favorilerden biri olan Mc Laren takımının pilotları, Türkiye ve İstanbul Park hakkında övgü dolu sözler kullandı.

    McLaren pilotları’dan Türkiye’ye övgü dolu sözler

    Formula 1 takımlarından McLaren'in pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris, bu haftasonu yapılacak Türkiye Grand Prix'si öncesinde takımın internet sitesinde görüş bildirdi.

    Lider götürdüğü son Sochi yarışında yağmur lastiklerine geçmemesi sebebi ile ancak 7. olabilen Norris hatalarından ders çıkardığını belirterek, "İstanbul Park gerçek bir sürücü pisti. Bu yüzden geçen sezonki heyecan verici yarıştan sonra tekrar buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Ayrıca taraftarlar da çok tutkuluydu ve onları tekrar görmek harika olacak." dedi.

    Ricciardo da, "Türkiye'ye dönüyoruz. Burası klas bir pist ve genellikle bize çok kaliteli yarışlar sunuyor." şeklinde konuştu.

        Takım sıralamasında birinci Mercedes ve ikinci Red Bull'un arkasında yer alan McLaren adına sürücüler klasmanında Lando Norris 4. ve Ricciardo da 8. sırada bulunuyor

        Öte yandan İngiliz takımı Türkiye Grand Prix'si için hazırladığı özel posteri yayınladı.

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