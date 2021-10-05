McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo'dan Türkiye ve İstanbul Park'a övgü dolu sözler | Türkiye Grand Prix

Lider götürdüğü son Sochi yarışında yağmur lastiklerine geçmemesi sebebi ile ancak 7. olabilen Norris hatalarından ders çıkardığını belirterek, "İstanbul Park gerçek bir sürücü pisti. Bu yüzden geçen sezonki heyecan verici yarıştan sonra tekrar buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Ayrıca taraftarlar da çok tutkuluydu ve onları tekrar görmek harika olacak." dedi.