A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü! Stefan Kuntz’dan uyarılar

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de Norveç ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık olarak gerçekleşen antrenmana, tedbir amaçlı dinlendirilen Merih Demiral ve Cengiz Ünder katılmadı.