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    Kylian Mbappe: PSG’den ayrılmak istedim (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, takımdan ayrılmak istediğini geçen temmuz ayında kulübe ilettiğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "PSG, bana çok katkıda bulundu. Kulübüme 'Gitmemi istemiyorsanız kalırım' dedim" dedi. PSG, Mbappe için Real'in 160 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti.

    Kylian Mbappe: PSG’den ayrılmak istedim

    PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, takımdan ayrılmak istediğini geçen temmuz ayında kulübe ilettiğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "PSG, bana çok katkıda bulundu. Kulübüme 'Gitmemi istemiyorsanız kalırım' dedim" dedi. PSG, Mbappe için Real'in 160 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti.

    ANTALYASPOR'DA YANAL DÖNEMİ SONA ERDİ
    Alınan kötü sonuçlar sonrası, Antalyaspor'da tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi ayrılığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Açıklamada, "Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" derildi. Antalyaspor 8 maçta topladığı 8 puanla ligde13. sırada yer alıyor.

    İTALYA'DA IRKÇI SALDIRIYA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasındaki Fiorentina-Napoli maçında, konuk takımın Senegalli oyuncusu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı. Koulibaly, "Irçkılığa hayır. Bana 'Lanet olası maymun' dediler" açıklamasını yapmıştı.

        HALİL DERVİŞOĞLU MİLLİ TAKIM'DA
        Parmağından ameliyat olması beklenen Kenan Karaman milli takım aday kadrosundan çıkartıldı. Yerine Galatasaray'ın genç santrforu Halil Dervişoğlu davet edildi. Bu arada A Milli Takım Stefan Kunt yönetimindeki ilk idmanının dün gerçekleştirdi. Riva'da gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Bu arada Norveç maçının biletlerinin tükendiği ifade edildi.

        ALTYAPIDAN 8 TOPÇU MİLLİ TAKIM'DA
        Trabzonspor'un altyapısından yetişen 8 oyuncu A Milli takım ve U19'dan davet aldı. Berat ve Muhammed Taha ile birlikte Trabzon'dan milli takımlara giden futbolcu sayısı 10'a yükseldi.

        YENİ SPONSOR MEKAP
        Trabzonspor ile Mekap arasında bir yıllık sponsorluk anlaşması yapıldı. İmza töreninde Başkan Ahmet Ağaoğlu hazır bulundu.

            EMRE BELÖZOĞLU İMZALADI
            Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile 2022- 2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Genç hoca, "Hayalim ülkenin en iyi teknik direktörü olmak" dedi.

            MANİSA FK'DA ÖZBALTA GİTTİ
            TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, art arda gelen mağlubiyetlerin ardından istifa etti. Yönetimin yeni teknik adam arayışlarına başladığı öğrenildi.

            BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SAHADA!
            Elinden ameliyat olduğu için milli takım kadrosundan çıkarılan Kenan Karaman'dan iyi haber geldi. Tecrübeli yıldız Başakşehir maçına yetişecek.

                SERDAR ZAMMI KAPIYOR
                Savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle kendisine verilen şansı çok iyi değerlendiren Serdar Saatçi göze girmeyi başardı. Yönetimin 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 18 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık yeni imza attıracağı ve maaşına da önemli oranda zam yapılacağı öğrenildi. Daha önce yöneticilerle yaptığı görüşmede devre arası savunmaya yerli stoper isteyen Sergen Yalçın'ın bu kararından vazgeçtiği de belirtiliyor.

                GÖKHAN'A SERT UYARI
                Sakatlığı bulunan Ghezzal'ın yerine görev yapan Gökhan Töre performansıyla eksi not aldı. Teknik heyetin tecrübeli yıldızı sert şekilde uyardığı ifade ediliyor.

                SALİH'TEN SİFTAH YOK
                Büyük umutlarla Alanyaspor'dan alınan Salih Uçan şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Yıldız futbolcu 8 maçta 451 dakika süre alırken ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

                    FAVORİLER F.BAHÇE&BEŞİKTAŞ
                    Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi... Beşiktaş ve Fenerbahçe 2,75'lik oranlarıyla ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un oranı 3,80, G.Saray'ın ise 4,60.

                    POZİSYON AZ PUAN FAZLA
                    Süper Lig'de 8 haftanın sonunda en çok pozisyona giren takımlar sıralamasının zirvesinde Trabzonspor yer alıyor. Bordo- Mavililer 8 haftada 119 pozisyona girdi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından ve şu anda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise 91'le 12. sırada yer aldı. Ancak Sarı-Lacivertliler özellikle savunma performansıyla zirveye çıkmayı başardı.

                    VALENCIA ENDİŞESİ
                    Enner Valencia 15 Ekim Cuma Saat 00:00'da Kolombiya karşısına forma giyecek. Ekvatorlu yıldızın Trabzonspor ile 17 Ekim Pazar günü oynanacak kritik maça nasıl çıkacağı merak konusu.
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                    Haberler Spor Kylian Mbappe: PSG’den ayrılmak istedim (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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