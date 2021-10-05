Kylian Mbappe: PSG’den ayrılmak istedim (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, takımdan ayrılmak istediğini geçen temmuz ayında kulübe ilettiğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "PSG, bana çok katkıda bulundu. Kulübüme 'Gitmemi istemiyorsanız kalırım' dedim" dedi. PSG, Mbappe için Real'in 160 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti.
ANTALYASPOR'DA YANAL DÖNEMİ SONA ERDİ
Alınan kötü sonuçlar sonrası, Antalyaspor'da tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi ayrılığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Açıklamada, "Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" derildi. Antalyaspor 8 maçta topladığı 8 puanla ligde13. sırada yer alıyor.
İTALYA'DA IRKÇI SALDIRIYA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasındaki Fiorentina-Napoli maçında, konuk takımın Senegalli oyuncusu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı. Koulibaly, "Irçkılığa hayır. Bana 'Lanet olası maymun' dediler" açıklamasını yapmıştı.