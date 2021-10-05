Kylian Mbappe: PSG’den ayrılmak istedim (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SERDAR ZAMMI KAPIYOR

Savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle kendisine verilen şansı çok iyi değerlendiren Serdar Saatçi göze girmeyi başardı. Yönetimin 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 18 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık yeni imza attıracağı ve maaşına da önemli oranda zam yapılacağı öğrenildi. Daha önce yöneticilerle yaptığı görüşmede devre arası savunmaya yerli stoper isteyen Sergen Yalçın'ın bu kararından vazgeçtiği de belirtiliyor.