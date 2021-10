Stefan Kuntz mesaj verdi: Baskı ne kadar büyük olursa kupa da büyük olur

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi. Alman teknik adam, "Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim. Yüzde 99'umu değil. Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur. Hedefimiz bu takımı Avrupa Şampiyonası'na götüren performansı yeniden yakalayabilmek" dedi.

SİSTEMİN ZAMANA İHTİYACI VAR

Stefan Kuntz sözlerine şöyle devam etti: Önümüzdeki günler oyuncuların hangi sisteme yatkın olduğunu gözlemlemek açısından önemli olacak. Ancak Norveç maçı hemen önümüzde. Futbolcunun yakın olduğu sistemle başlarsınız. Sonrasında küçük ayarlar yapabiliriz.

FUTBOLDA 4 ÖNEMLİ AN VARDIR

Benim için futbolda 4 an vardır. Top sendeyken, top rakipteyken, topu kaybettiğin an ve topu kaptığın an. İlk etapta dinamik oyun ve mevkilerin bizim için önemi konusunda oyuncularımıza bilgilendirmelerimiz olacak. Eğer top bizde değilse oyuncuların neler yapması gerektiği konusunda fikirleri olacak.