Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Stefan Kuntz mesaj verdi: Baskı ne kadar büyük olursa kupa da büyük olur

    Basın toplantısı düzenleyen Milli Takım Teknik patronu Stefan Kuntz, “Buraya yüzde 100’ümü vermeye geldim. Yüzde 99 değil... Baskı ne kadar büyük olursau kpa da büyük olur...” dedi.

    Kupa da büyük olur

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi. Alman teknik adam, "Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim. Yüzde 99'umu değil. Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur. Hedefimiz bu takımı Avrupa Şampiyonası'na götüren performansı yeniden yakalayabilmek" dedi.

    SİSTEMİN ZAMANA İHTİYACI VAR
    Stefan Kuntz sözlerine şöyle devam etti: Önümüzdeki günler oyuncuların hangi sisteme yatkın olduğunu gözlemlemek açısından önemli olacak. Ancak Norveç maçı hemen önümüzde. Futbolcunun yakın olduğu sistemle başlarsınız. Sonrasında küçük ayarlar yapabiliriz.

    FUTBOLDA 4 ÖNEMLİ AN VARDIR
    Benim için futbolda 4 an vardır. Top sendeyken, top rakipteyken, topu kaybettiğin an ve topu kaptığın an. İlk etapta dinamik oyun ve mevkilerin bizim için önemi konusunda oyuncularımıza bilgilendirmelerimiz olacak. Eğer top bizde değilse oyuncuların neler yapması gerektiği konusunda fikirleri olacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye enflasyon zammı
    Haberler Spor Stefan Kuntz mesaj verdi: Baskı ne kadar büyük olursa kupa da büyük olur
        SON DAKİKA