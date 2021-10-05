Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Stefan Kuntz'a kimlikle yanıt verdi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sözlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Baba Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını paylaşarak, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, çifte vatandaşlığı olan Ferdi Kadıoğlu ilginç bir yorum yaparak, "Önce Türk vatandaşlığı için başvursun" açıklamasını yapmış ve bu açıklama gaf olarak değerlendirilmişti.