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    Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Stefan Kuntz'a kimlikle yanıt verdi

    Ferdi Kadıoğlu’nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Stefan Kuntz’un “Önce Türk vatandaşı olsun” sözlerine oğlunun kimlik kartını göstererek yanıt verdi. Milli Takım'dan davet bekleyen Ferdi Kadıoğlu, Kuntz'un "Önce Türk vatandaşı olsun" sözüyle şaşkına döndü.

    İşte Ferdi’nin kimlik kartı

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sözlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Baba Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını paylaşarak, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.

    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, çifte vatandaşlığı olan Ferdi Kadıoğlu ilginç bir yorum yaparak, "Önce Türk vatandaşlığı için başvursun" açıklamasını yapmış ve bu açıklama gaf olarak değerlendirilmişti.

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