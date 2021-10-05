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    Fatih Terim'in Rizespor maçının devre arasında oyuncularıyla ilginç bir diyalog yaşadı

    Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışına tutundu... Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim'in Rizespor maçının devre arasında oyuncularıyla ilginç bir diyalog yaşadığı ortaya çıktı...

    Taraftarın yüzüne bakamayız

    Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışına tutundu... Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim'in Rizespor maçının devre arasında oyuncularıyla ilginç bir diyalog yaşadığı ortaya çıktı...

    Tecrübeli teknik adamın oyuncularına, "Rizespor maçını kayıpsız atlatmalıyız. Bu maçı kaybedersek taraftarımıza bunu anlatamayız" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Çaykur Rizespor ve Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ın transferi nedeniyle karşı karşıya gelmişti...

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında ise oyuncularını tek tek tebrik ettiği öğrenildi.

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