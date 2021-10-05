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    Süper Lig'de kulüplerimiz adeta isyan bayrağını açtı! Hakemler Süper Lig'de başka Avrupa'da başka

    Süper Lig’de henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen hakem ve VAR sisteminin kararları sonrası kulüplerimiz adeta isyan bayrağını açtı. Türk hakemlerin Süper Lig ve Avrupa 'da yönettiği maçlar arasındaki performans farkı tartışılıyor...

    MHK’ye isyan var

    Süper Lig'de henüz 8 hafta geride kalırken hakem kararları ve VAR sisteminin verdiği kararlar kulüplerimizi adeta çileden çıkarttı... F.Bahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray'ın haricinde diğer kulüpler de isyan bayrağını açtı.

    PALABIYIK-BİTİGEN HEDEFTE
    Son olarak Çaykur Rizespor- Galatasaray karşılaşmasında hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in verdiği ve vermediği kararlar büyük tartışma yaşattı...

    HAKEMLERİN STANDARTI YOK
    Konya-Trabzon maçında Vitor Hugo rakibine arkadan yaptığı sert hareket sonrası direkt atıldı. Beşiktaş- Sivasspor maçında Josef'e benzer pozisyonda kart çıkmadı.

        HAVAR HAYOK NE FARK EDER!
        Göztepe Giresun maçında Zeki'nin Halil'e yaptığı sert müdahaleye VAR'ın karışmamasını eleştirdi. "haVARhaYOK Ne fark eder" paylaşımında bulundu.

        DEVRE ARASINA KADAR MAÇ VERMEM!
        Eski         hakemlerimizden Ahmet Çakar, "MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem. G.Saray'ın son golünden önce en az 3 faul var" ifadelerini kullandı.

        AYNI POZİSYON AMA FARKLI KARARLAR!
        Konya-        Trabzon maçında Vitor Hugo, Skubic'e arkadan yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında ise Josef de Souza, Sivaslı Felix'e benzer hareketi yaptı ancak sarıyla yırttı.
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