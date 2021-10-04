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    • Spor
    • 04.10.2021 15:34
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    • 04.10.2021 15:34
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    Son dakika: A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman'ın yerine kadroya dahil edildi

    Son dakika haberine göre A Milli Futbol Takımı'nda Halil Dervişoğlu, sakatlığı bulunan Kenan Karaman'ın yerine kadroya dahil edildi.

    A Milli Takım’da zorunlu revizyon

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosuna takviye yapıldı.



    Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan milli futbolcu Kenan Karaman'ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.

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