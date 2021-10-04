Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Emre Belözoğlu’nun eşi Tuğba Gürevin Belözoğlu kimdir, kaç yaşında?

Aykut kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu oturdu. Bu gelişmelerin arkasından Emre Belözoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Emre Belözoğlu'nun eşi Tuğba Gürevin Belözoğlu kimdir, kaç yaşlarında? İşte konu hakkında detaylar!
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu göreve getirildiğini duyurdu.
EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Emre Belözoğlu (d. 7 Eylül 1980; İstanbul), Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'i çalıştırmaktadır.
2004 yılında Pelé'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı.
TUĞBA BELÖZOĞLU KİMDİR, EMRE BELEZOĞLU İLE NE ZAMAN EVLENDİ?
Eşinin kendisine enteresan bir şekilde evlilik teklifinde bulunduğunu belirtten Tuğba Gürevin Belözoğlu o anı şu sözlerle anlattı: "Emre'nin İngiltere'de oynadığı yıllardı. Beni arayıp sakatlığından dolayı Almanya'ya gideceğini söyledi. Bu arada ben Türkiye'deyim. Emre, uçak yolculuğu yaptıktan sonra, inandırıcı olma açısından olsa gerek, birileriyle Almanca konuşuyordu. Tam da bu sırada zil çaldı. Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan, Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi. Ben de yavaş yavaş apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken, dairenin kapısının önünden başlayarak apartmanın çıkış kapısına kadar güller döküldüğünü gördüm. Aklıma bir anda Emre geldi ama bunu ihtimal vermiyorum. Neyse, apartmanın kapısını açtığımda karşımda boynunda bir yüzük olan "kuzu" ile Emre'yi gördüm." (Emre, eşi Tuğba'ya "kuzum" diye hitap ediyormuş) Evde tek söz sahibinin kendisi olduğunu dile getiren Tuğba Belözoğlu'nun, Emre'nin çok ince ruhlu ve saf bir kalbe sahip olduğunu dile getirdi.