SON DAKİKA! Emre Belözoğlu Başakşehir'le 2023'e kadar sözleşme imzaladı

Başakşehir, Aykut Kocaman'ın istifası sonrası anlaşmaya vardığı Emre Belözoğlu için imza töreni düzenledi. Törende Başkan Göksel Gümüşdağ ve yeni teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte basın toplantısından öne çıkanlar

EMRE BELÖZOĞLU: Benim için Başakşehir ailesinin farkı bir yeri olduğunu söylememe gerek yok. Kariyerimin, herkes tarafından sonlandığını düşündüğü dönemde, 35 yaşında buraya geldiğimde, 4 yıl sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldum. Milli Takım'a gittim.

Bugün burada olmak benim adıma gurur verici. Hayatımda hiç unutmayacağım anlardan birini yaşıyorum. Futbolun içinde kalmak isteğimi biliyorsunuz. Futboldan sonraki en büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik direktör olmak. Herkese teşekkür ediyorum.



ALLAH NASİP EDERSE...

Ben Başakşehir ailesinin her daim ligin ilk 3'ünde, 4'ünde olduğunu biliyorum. Allah nasip ederse, Okan ağabeyimin yaşadığını, futbolcu olarak yaşamadım ama şimdi yaşamak isterim.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: Aykut Kocaman, 'İyi ki çalışmışım' dediğim bir teknik direktör oldu. Kocaman'a bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.

Buraya gelirken hatıralar canlandı. 6 sene önce teklifimizi kabul edip gelmişti. Bazıları futbolu bırakmalı diyordu. Buradan A milli takıma yeniden kaptan olarak gitti.

Her zaman Başakşehir ailesine değer kattı. 4 unutulmaz yıl yaşadık. Fenerbahçe'ye gittikten sonra da futbol hayatını şerefli bir şekilde sonlandırdı. Emre benim kardeşim kendisi artık takımın başında, futbolculuğunun üzerinde başarılar elde edeceğine inanıyorum.

Emre Belözoğlu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladık.