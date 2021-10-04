Güven Yalçın, Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı!

Sergen Yalçın geçen sezon bittikten sonra A Spor'a, "En büyük başarısızlığım bence Güven Yalçın. Beşiktaş'a geldiğimde çok ümitliydim Güven'den ama bir türlü onu bu işin içine sokamadım. Bence çok yetenekli bir oyuncu ona çok güveniyordum" dedi.