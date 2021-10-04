Güven Yalçın, Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı!

Sergen Yalçın geçen sezon bittikten sonra A Spor'a, "En büyük başarısızlığım bence Güven Yalçın. Beşiktaş'a geldiğimde çok ümitliydim Güven'den ama bir türlü onu bu işin içine sokamadım. Bence çok yetenekli bir oyuncu ona çok güveniyordum" dedi.
BAMBAŞKA BİR GÜVEN YALÇIN
Güven Yalçın bu sezona ise bambaşka bir görüntüyle başladı. Sergen Yalçın sonunda onu da kazanmayı başardı. Altay maçında şans bulan genç yıldız fileleri havalandırmayı başarmıştı.
EN BÜYÜK JOKERLERİNDEN BİRİ
Sivasspor'a karşı forma giyen Güven Yalçın attığı gollerle özgüvenini yeniden kazandı. Sergen Yalçın'ın bu sezon en önemli jokerlerinden biri olacağının sinyalini verdi.