Gaziantep Altay’a patladı

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep, konuk ettiği Altay'ı 4-1 yendi. İlk yarısı golsüz sona erenr maçın 2. yarısında gol sağnağı yaşandı. Gaziantepspor 2. yarıda oyun üstünlüğünü ele geçirdi. 51 (pen) ve 61'de Maxim ve 57'de Merkel'in golleriyle bir anda 3-0 öne geçti. Altay 63'te Erhan Çelenk ile farkı ikiye indirse de Gaziantep oyun üstünlügünü kaybetmedi. 83'te Dicko ile 1 gol daha bulan Gaziantep maçı 4-1 kazandı. Altay bu sezonki en farklı yenilgisini yaşadı. Gaziantep bu sezonki 3. galibiyetine imza atarak milli takım arasına moralli girdi.





HATAY'DAN MALATYA BASKINI

Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. 35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1. 70. dakikada Saint Louis'in sol kanattan ortasında, arka direkte kafayı vuran Kamara, topu filelere gönderdi: 2-0. Kalan dakikalarda skoru koruyan Atakaş Hatayspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.

ÜMRANİYE'YE SAMSUN ÇELMESİ

TFF 1. Lig'de 8. haftasında Samsunspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniye 76'da Del Valle'nin şutu ile öne geçti. Samsun 86'de Hasan'ın penaltısı ile karşılık verdi.