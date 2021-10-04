Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Morutan'ın golü öncesi Diagne daul yaptı mı?





Rumen oyuncu da topu boş kaleye gönderdi. Rizesporlu futbolcular pozisyondan sonra Ali Palabayık'ın üzerine yürüdü.



Gol kararı çıktıktan sonra santra yapılmadı. Sosyal medyadaki taraftarlar da saatlerce bu pozisyonun faul olup olmadığı konusunda tartışma yaşadı.

Maç 8 dakika uzadı. 101. dakikada bitti. Rizesporlular Morutan'ın attığı golden sonra maçın hakemine tepki gösterdi.