Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Morutan'ın golü öncesi Diagne daul yaptı mı?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının son saniyesinde sarı kırmızılıların Morutan ile bulduğu gol sonrasında saha içinde gerginlik yaşandı.
Diagne'nin gol öncesi faul yapıp yapmadığı konusunda taraftarlar ikiye bölündü. Sarı-Kırmızılılar'da oyuna sonradan giren Diagne, önce Bolasie sonra da Boyd'u geçtikten sonra ceza sahası içinde topu Morutan'a yuvarladı.
Rumen oyuncu da topu boş kaleye gönderdi. Rizesporlu futbolcular pozisyondan sonra Ali Palabayık'ın üzerine yürüdü.
Gol kararı çıktıktan sonra santra yapılmadı. Sosyal medyadaki taraftarlar da saatlerce bu pozisyonun faul olup olmadığı konusunda tartışma yaşadı.
Maç 8 dakika uzadı. 101. dakikada bitti. Rizesporlular Morutan'ın attığı golden sonra maçın hakemine tepki gösterdi.
Diagne 101. dakikada önce Bolasie'den sıyrıldı. Rize bu pozisyonda faul bekledi.