Fatih Terim Rize maçı sonrası konuştu: Galatasaray budur

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçı sonrası konuştu. Terim, şunları söyledi: Aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa, bu takım karakter koymuş demektir.
ÖNEMLİ SİNYALLER VERDİK
G.Saray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar. Çok önemli bir galibiyetti.
DIAGNE GÖREVİNİ YAPTI
Diagne, üçüncü santrfor olarak onu kullandık ve küsmeden, darılmadan oynadı. Morutan ve Ömer de görevini eksiksiz yaptı.
MBAYE DİAGNE'YE TAM NOT
Galatasaray'da dün Rize karşısında 90. dakikada oyuna giren Mbaye Diagne, maçın kaderini değiştiren isimlerden biri oldu. Son dakikada atılan golde büyük bir çaba sarf eden Senegalli oyuncu, ortaya koyduğu futbolla geceye damgasını vurdu.