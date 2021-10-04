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    Fatih Terim Rize maçı sonrası konuştu: Galatasaray budur

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim “Aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa, bu takım ortaya bir karakter koymuş demektir. Galatasaray budur! Reaksiyon gösterir” açıklamasında bulundu.

    G.Saray budur!

    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçı sonrası konuştu. Terim, şunları söyledi: Aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa, bu takım karakter koymuş demektir.



    ÖNEMLİ SİNYALLER VERDİK
    G.Saray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar. Çok önemli bir galibiyetti.



    DIAGNE GÖREVİNİ YAPTI
    Diagne, üçüncü santrfor olarak onu kullandık ve küsmeden, darılmadan oynadı. Morutan ve Ömer de görevini eksiksiz yaptı.

    MBAYE DİAGNE'YE TAM NOT
    Galatasaray'da dün Rize karşısında 90. dakikada oyuna giren Mbaye Diagne, maçın kaderini değiştiren isimlerden biri oldu. Son dakikada atılan golde büyük bir çaba sarf eden Senegalli oyuncu, ortaya koyduğu futbolla geceye damgasını vurdu.



        RİZE'NİN İLK GOLÜ         ÖNCESİ FAUL İSYANI
        Çaykur Rizespor, G.Saray'ın 3. golü öncesi faul beklerken Cimbom da rakibinin ilk golü öncesi itirazda bulundu. Sarı-Kırmızılılar, Rize'nin golü öncesinde Berkan'a Aminu tarafından faul yapıldığı yönünde görüş bildirdi.



        TÜM TÜRKİYE POZİSYONU GÖRDÜ
        G.Saray maçı sonrası konuşan Rizesporlu Dabo, Cimbom'un 3. golü için, "Pozisyonu tüm Türkiye gördü. Bu konuyla ilgili konuşup kendimi tehlikeye atmak istemiyorum" dedi.

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