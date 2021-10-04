Fatih Terim Rize maçı sonrası konuştu: Galatasaray budur





DIAGNE GÖREVİNİ YAPTI

Diagne, üçüncü santrfor olarak onu kullandık ve küsmeden, darılmadan oynadı. Morutan ve Ömer de görevini eksiksiz yaptı.

MBAYE DİAGNE'YE TAM NOT

Galatasaray'da dün Rize karşısında 90. dakikada oyuna giren Mbaye Diagne, maçın kaderini değiştiren isimlerden biri oldu. Son dakikada atılan golde büyük bir çaba sarf eden Senegalli oyuncu, ortaya koyduğu futbolla geceye damgasını vurdu.