Fenerbahçe 'Paşa'lar gibi zirvede!

F.Bahçe Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek 1 gün aranın ardından liderlik koltuğunu geri aldı... Sarı-Lacivertliler, maça hızlı başladı... 12. dakikada Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Rossi'nin pasında Berisha'nın şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 1-0... İlk yarının bitimine az bir süre kala Fenerbahçe ikinci golü buldu... 45+5'te Rossi'nin asistinde Gustavo'nun ceza sahasından şık vuruşu ağlarla buluştu: 2-0... Kanarya soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti... İkinci yarıda ilk tehlikeli atak Kasımpaşa'dan geldi... 48'de Eysseric'in kale dibinden vuruşunda Altay Bayındır müthiş bir refleks göstererek gole izin vermedi... 53'te Kasımpaşı Travnik ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2... 60'ta Valencia kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.



BERISHA SİFTAHI YAPTI

F.BAHÇE'NİN Alman yıldızı Mergim Berisha, Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü attı. 23 yaşındaki yıldız oyuncu 5. Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başardı. Berisha, Kasımpaşa maçında kaptığı toplarla ve yaptığı presle dikkat çekti. Maçtan sonra konuşan Berisha, "1 gün aradan sonra lideriz. Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyum" dedi.

KESKİN NİŞANCI GUSTAVO

SÜPER Lig'deki 5 golünü de iç saha maçlarında atan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, bu gollerin 4'ünü ceza sahası dışından kaydetti. Sambacı dün yine çok savaştı.